Dia refuerza su plantilla de verano con más de 300 contrataciones en Andalucía y Extremadura

Dia ha anunciado la creación de más de 1.000 empleos en España para reforzar sus supermercados durante la campaña de verano, un 25% más que el año pasado. De ese total, más de 300 contrataciones se concentrarán en el sur de la Península, en Andalucía y Extremadura, dentro de una estrategia con la que la compañía busca reforzar sus equipos ante el aumento de actividad propio de los meses estivales.

La cadena ha situado este refuerzo en las áreas de tienda y almacén. Los perfiles más demandados serán los vinculados a caja, reposición, sala de ventas y operativa logística, además de puestos de almacén orientados a sostener el incremento de trabajo durante el verano. La compañía ha señalado que estas incorporaciones forman parte de su compromiso con la generación de empleo y con el refuerzo de su impacto económico y social en España.

Extremadura, en el empuje del verano

El anuncio de Dia llega en un momento en el que Extremadura vuelve a mirar al verano como una de las campañas clave para el empleo. Según las previsiones de Randstad, la región generará 14.400 contratos durante los meses estivales, un 11,2% más que en 2025. El tirón se apoyará especialmente en la hostelería, la restauración, la logística, el comercio y el ocio, sectores que incrementan sus necesidades de personal cuando crecen el turismo, el consumo y los desplazamientos.

Lucía Feijoo Viera

Por provincias, Badajoz concentrará la mayor parte de la contratación prevista, con 9.595 contratos y un aumento del 13,5% respecto al año anterior. Cáceres alcanzará los 4.805 contratos, un 6,9% más. En conjunto, Extremadura se mantendrá entre las comunidades con menor volumen absoluto de contratación estival, aunque con una evolución positiva respecto al ejercicio anterior.

Caja, reposición y almacén

En el caso de Dia, los nuevos contratos estarán dirigidos sobre todo a reforzar la atención en tienda y la actividad logística. La cadena necesita personal para labores de caja y reposición, así como perfiles de almacén para atender el incremento de demanda durante la campaña. Se trata de ocupaciones que encajan con algunas de las necesidades más habituales del mercado laboral extremeño en verano, donde también ganan peso los dependientes, mozos de almacén, repartidores, camareros, cocineros, recepcionistas y personal de eventos.

Randstad ha apuntado, además, que las empresas valoran cada vez más la disponibilidad inmediata, la capacidad de adaptación al puesto, la experiencia previa y competencias como la flexibilidad, el trabajo en equipo, la orientación al cliente y unas habilidades digitales básicas.

Más empleo, pero también vacantes

La campaña estival arranca con el mercado laboral extremeño en un momento favorable. La comunidad ha cerrado abril con 62.868 personas desempleadas, el nivel más bajo de su historia, y con 419.361 afiliados a la Seguridad Social, a menos de 6.000 cotizantes del récord alcanzado en agosto de 2025.

Ese contexto convive, sin embargo, con una preocupación recurrente entre las empresas: la dificultad para cubrir determinados puestos. La patronal extremeña ha situado en torno a 7.000 las vacantes sin cubrir en la región, especialmente en sectores como los servicios, la limpieza, la dependencia, la construcción o la agricultura. El verano traerá nuevas oportunidades laborales, pero también volverá a poner a prueba la capacidad de las empresas para encontrar trabajadores disponibles en los sectores con mayor demanda.