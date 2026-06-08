«En dos días, Termarium cambia la vida de Baños de Montemayor»

Termarium ha convertido el pasado romano de Baños de Montemayor en una experiencia turística viva. ¿Cómo nació esta iniciativa?

Queríamos poner en valor nuestro pasado romano a través de nuestras termas y nuestro balneario, aunque ya son muy conocidas. En definitiva, queríamos rememorar nuestro pasado. Fue una iniciativa que surgió de un día para otro, y la verdad es que se ha convertido, tras diez años, en mucho más que una mera recreación histórica. La idea fue del técnico de Turismo, José Antonio Sánchez, como también lo fue la Ruta de Trajano. Llevamos ya años haciéndola y abarca las comunidades de Castilla y León y Extremadura.

Actividades de Termarium. / Piti Garcia

¿Qué tiene la historia termal del municipio para resultar tan atractiva al visitante actual?

Tenemos un entorno muy privilegiado y un gran patrimonio. Las termas romanas son de hace más de 2000 años. A los viajeros le resultaba muy curioso conocer los baños donde se bañaban hace dos milenios. Tienen forma de semicírculo. Allí se reunían y hacían sus negocios. Los baños se conservan intactos en el museo aunque no se utilizan. Por otro lado está el balneario. Nuestras aguas tienen unas propiedades medicinales bastante importantes.

La celebración combina visitas a las termas, teatro, mercado, desfiles, talleres y gastronomía. ¿Cuál es la clave para que todo funcione como una experiencia conjunta?

El resultado es fruto del apoyo de todos. Desde el ayuntamiento nos ocupamos de la parte organizativa, pero es vital la colaboración de los empresarios locales, de los barrios, de la gente del pueblo. Si no fuera por ellos no luciría la ornamentación de las calles, por ejemplo. La asociación de amas de casa hace la ropa para la obra de teatro. Todos los colaboradores de la obra de teatro lo hacen gratuitamente. Nos llevamos cuatro meses ensayando. Si no fuera todo un esfuerzo colectivo y desinteresado, esto no habría salido adelante. El Ayuntamiento de Baños de Montemayor pone el dinero, pero si la gente no colaborase, esto no habría sido posible. En la representación teatral, que cambia cada dos años, he hecho de matrona romana, de lavandera, de bañista, e integrado el coro griego.

Termarium 2026 en Baños de Montemayor: teatro, mercatum, tapas romanas y espectáculos para viajar al pasado. / Piti Garcia

¿Qué impacto tiene Termarium en la hostelería, el comercio y la vida social de Baños de Montemayor?

Bastante, pues en dos días cambia la vida de Baños de Montemayor. Especialmente, la hostelería vive unas jornadas espectaculares, pues en un solo día de Termarium hacen más que durante los días de Semana Santa.

La ruta de la tapa romana es uno de sus grandes atractivos. ¿Cómo se ha implicado el sector hostelero en el proyecto?

Pues ellos bastante. Cada uno de los empresarios prepara su tapa, y luego la gente decide la que gusta más o menos. Tienen un gran éxito y los cientos de tapas que preparan se acaban en su totalidad. Esta última edición a pesar de que hizo algo de frío, los bares estuvieron hasta arriba y se quedaron sin nada.

¿Hacia dónde puede crecer Termarium en próximas ediciones sin perder su esencia local?

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No queremos que crezca mucho, porque no queremos que se masifique. No queremos que comience la obra de teatro y haya gente esperando. Normalmente, la representación se extiende durante cuatro días y hay 160 localidades. Siempre está lleno. Baños de Montemayor es un pueblo de Montaña y no hay grandes zonas de aparcamiento. No queremos que Termarium se masifique pues ya recibimos cada día unas 5.000 personas.