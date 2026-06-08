La 'gigafactoría' de Navalmoral comenzará a producir en 2027, pero el nuevo proyecto reduce significativamente su capacidad

AESC, la multinacional que promueve la construcción de una factoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata, prevé tener finalizada la planta en el último trimestre de 2027. Según ha adelantado este lunes en la Asamblea de Extremadura Celina Pérez, secretaria general de Economía, Empleo y Comercio de la Junta, es en septiembre de 2027 cuando está fijada la finalización del montaje de planta, mismo mes en el que comenzará la producción de módulos y de packs. En noviembre acabará la construcción de las instalaciones, mientras que el inicio de la producción de celdas (que es la unidad básica que luego se integra en módulos y packs) daría inicio a finales de 2028, de acuerdo a la información que ha dado a conocer la compañía.

Pérez ha comparecido en la comisión de Economía de la Asamblea para responder a una pregunta formulada por Piedad Álvarez, diputada del grupo socialista, sobre la situación de este proyecto, beneficiario del PERTE del Vehículo Eléctrico. En él le fueron adjudicados un total de 300 millones de euros en ayudas, de ellos 200 millones de euros en subvenciones y los restantes 100 millones en préstamos.

“El proyecto ha sido modificado para reducir líneas de producción, incorporar tecnología y ampliar su enfoque hacia el almacenamiento de energía”, ha confirmado la secretaria general. Actualmente, la modificación está en proceso de tramitación de los permisos ambientales y supondrá un importante ajuste de la capacidad de producción de la planta.

En este sentido, Celina Pérez ha realizado una “comparativa” entre el proyecto autorizado y la modificación solicitada en 2026. Así, el proyecto original constaba de una fábrica de distintos tipos de baterías de iones de litio, cuya puesta en marcha se estructuraba en cuatro fases a lo largo del periodo 2023-2028. Contaba con una capacidad total de fabricación de baterías al final de última de ellas de 94,2 gigavatios-hora al año. Frente a ello, el nuevo proyecto plantea la fabricación de un único tipo de batería. Así, se dejan de producir baterías de níquel, manganeso y cobalto y se centra en las celdas LFP (Litio-Ferrofosfato). El proyecto ocupará aproximadamente una cuarta parte de la extensión del original (se quedará en 26,4 hectáreas edificada) y la capacidad de fabricación sería de 12 gigas al año (alrededor de una octava parte).

Empleo e inversión

En canto a la previsión de puestos de trabajo, serán unos 900, con una inversión de 977 millones de euros. “Tenemos un control absoluto y riguroso del proyecto. Le estamos apoyando en todo, en todos los trámites y desde todas las áreas”, ha recalcado esta responsable de la Junta, que ha subrayado que las prioridades en estos momentos son la obtención permisos ambientales y de las licencias de construcción, finalizar los trabajos de actualización de la subestación Cerro Cincho, a la que se conectará la planta, y gestionar soluciones de vivienda a futuro para sus trabajadores.

En este sentido, ha destacado que la iniciativa cuenta con “todo el apoyo" del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), y que ha sido declarada como un proyecto estratégico durante tres años, con el objetivo de formar a 480 alumnos al año, en siete itinerarios, con 10 acciones formativas para casi 1.500 alumnos en total.

Críticas del PSOE

Piedad Álvarez, por su parte, ha criticado que “dos años después de la primera piedra sigue estando la primera piedra y nada más. Y eso que la señora Guardiola decía que ahora ya era el momento de los hechos”. A su juicio, el “proyecto está abandonado. Han tenido una desidia increíble porque nunca han creído en él, y han utilizado Campo Arañuelo solamente para enredar con el futuro de los moralos y las moralas con el tema de Almaraz”.

“No tiene ni licencia de obra”, ha continuado Álvarez, lo que ha calificado como “muy grave” y “un timo”. “No va a cumplirse ninguna de las fechas que se habían anticipado”, ha concluido.