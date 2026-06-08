Julio Vallejo, trabajador de la ONCE en Mérida, elegido mejor vendedor de Extremadura en 2025

Julio Vallejo ha sido seleccionado como Vendedor del Año de la ONCE de 2025 en el ámbito de la Delegación de Extremadura. El galardón distingue cada año el trabajo de los vendedores y vendedoras que se dedican a la venta de los productos de lotería responsable de la organización.

La ONCE destaca con este reconocimiento el esfuerzo diario, la actitud en el puesto de trabajo, la implicación con los clientes y el compromiso con la labor social que sostiene buena parte de la actividad de la entidad. En el caso de Vallejo, el premio llega tras varios años de trabajo a pie de calle en Mérida, donde desarrolla actualmente su actividad.

El vendedor extremeño, de 59 años y con discapacidad, forma parte de la ONCE desde 2020. Antes de incorporarse a la organización, trabajó desde muy joven y llegó a formar parte durante varias décadas de la plantilla de una fábrica de tomate. Tras agravarse su discapacidad, decidió iniciar una nueva etapa profesional como vendedor.

De la fábrica a la calle

La organización subraya que Julio Vallejo se ganó pronto el afecto de clientes y compañeros por su amabilidad y buen talante. Su historia combina una larga trayectoria laboral previa con la adaptación a una nueva vida profesional vinculada a la atención directa al público y a la presencia cotidiana en las calles emeritenses.

Julio Vallejo durante la gala. / ONCE

Más allá de su trabajo, Vallejo es descrito como un melómano desde niño. Cuenta con una amplia colección de discos y siente una especial predilección por el heavy. También destaca por su perfil analítico y lector. Esa afición le llevó a inscribirse en un club literario que terminó liderando, hasta el punto de que sus compañeros suelen pedirle que haga el análisis de las lecturas compartidas.

Una gala en Madrid

Julio Vallejo recibió el galardón el pasado 5 de junio en una cena de gala celebrada en el Hotel ILUNION Pío XII de Madrid. Al acto asistieron los 22 vendedores y vendedoras reconocidos en distintos puntos de España, acompañados por los máximos responsables de la ONCE.

La gala se celebró bajo el lema "A piel de calle" y quiso rendir homenaje a los vendedores como presencia habitual en pueblos y ciudades. La escenografía recreó una estación de ferrocarril, por la que fueron pasando los premiados para relatar detalles de su trabajo diario y algunas de las anécdotas que viven en contacto directo con los clientes.

Durante el acto, el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, agradeció la labor de los galardonados. "Reflejáis el auténtico espíritu de la ONCE y hoy estamos aquí para reconocer vuestro trabajo y daros las gracias", señaló antes del inicio de una gala conducida por el actor y presentador Luis Larrodera y con actuaciones de la compañía Yllana.

Con esta ceremonia anual, la ONCE realiza un reconocimiento específico a 22 trabajadores seleccionados entre sus vendedores de todo el país. La entidad extiende además ese homenaje a los más de 21.000 vendedores que conforman actualmente el principal canal de ventas de sus productos.