Más de 140.000 jóvenes extremeños podrán viajar con descuentos de hasta el 90% este verano

Más de 140.000 jóvenes extremeños podrán viajar este verano con descuentos de hasta el 90% en tren y autobús gracias a una nueva edición del programa Verano Joven, aprobado este martes por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La medida estará en vigor para desplazamientos realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

En concreto, según el cálculo realizado por este periódico a partir de los últimos datos del INE, correspondientes a abril de 2026, en Extremadura hay 140.513 jóvenes de entre 18 y 30 años que entrarían dentro del tramo de edad previsto para poder beneficiarse de estas rebajas. No todos tienen garantizado el uso automático de los descuentos, ya que deberán cumplir los requisitos del programa, registrarse previamente y utilizar el código personal que les facilite el Ministerio.

El Gobierno destinará cerca de 130 millones de euros a esta cuarta edición del Verano Joven, un programa que bonifica billetes sencillos y de ida y vuelta para viajar por España, además del pase Interrail para desplazamientos por Europa.

Quién puede pedir los descuentos

Podrán beneficiarse los jóvenes con nacionalidad española o con residencia legal en España que hayan nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008. Es decir, el programa está dirigido a personas de entre 18 y 30 años.

Para acceder a las bonificaciones será obligatorio registrarse en la página web del Verano Joven, que el Ministerio habilitará en los próximos días. El registro deberá realizarse con DNI o NIE. Una vez comprobado que se cumplen los requisitos, cada beneficiario recibirá un código personal e intransferible.

Ese código será el que deberá utilizar después para comprar los billetes bonificados en las páginas web de los operadores de tren, autobús o Interrail que participen en el programa.

Qué viajes tienen descuento

Los descuentos se aplicarán a viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026. El programa incluye trayectos en autobús regular de competencia estatal, trenes de media distancia, servicios Avant, larga distancia, alta velocidad y el pase Interrail comercializado a través de Renfe.

Las bonificaciones previstas son las siguientes:

Autobús: descuento del 90% en los servicios de autobús regular de competencia estatal.

descuento del en los servicios de autobús regular de competencia estatal. Media distancia: descuento del 90% en los servicios ferroviarios de media distancia convencional y en la red de ancho métrico.

descuento del en los servicios ferroviarios de media distancia convencional y en la red de ancho métrico. Avant: descuento del 50% en títulos sencillos.

descuento del en títulos sencillos. Alta velocidad y larga distancia: descuento del 50% , con un máximo de 30 euros por billete , en servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios.

descuento del , con un máximo de , en servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios. Interrail: descuento del 50% en el pase Global Flexible de 10 días en 2 meses, siempre que se comercialice a través de Renfe.

Cómo se solicita

El primer paso será registrarse en la web del Ministerio cuando se abra el plazo en los próximos días. El solicitante deberá introducir sus datos personales y acreditar que cumple las condiciones de edad, nacionalidad o residencia legal.

Después, recibirá un código personal. Ese código no se podrá ceder a otra persona y será necesario para comprar los billetes con descuento. La bonificación no se aplicará si el viajero no se ha registrado antes o si no utiliza el código en el momento de adquirir el billete.

Cuánto se puede ahorrar

El Ministerio ha señalado que el programa permite importantes ahorros en los viajes de verano. Según los datos de la edición anterior, el descuento medio por cada billete sencillo de autobús fue de unos 24,5 euros. En alta velocidad, la rebaja media por billete de ida alcanzó los 18 euros. En trenes de media distancia, el ahorro medio rondó los 10 euros por billete sencillo.

En el caso del pase Interrail Global Flexible de 10 días, el descuento medio fue de unos 168 euros. El Ministerio pone como ejemplo que dos hermanas de 20 y 27 años podrían ahorrar más de 300 euros en un viaje de 10 días por Europa gracias a esta bonificación.

Más de 16 millones de viajes en tres años

El programa Verano Joven nació en 2023 y llega este año a su cuarta edición. En sus tres primeras convocatorias ha facilitado que más de cuatro millones de jóvenes hayan realizado más de 16 millones de viajes durante los meses de verano.

En 2025, la iniciativa alcanzó su mayor nivel de uso, con 6.873.417 viajes en tren y autobús entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, un 30% más que en 2024. También marcó récord de usuarios, con 1.553.358 jóvenes de entre 18 y 30 años, un 10% más que el año anterior.

En 2024 participaron 1.393.309 jóvenes, que realizaron 5.187.557 viajes. En la primera edición, la de 2023, alrededor de 1.131.445 jóvenes hicieron 3.998.816 desplazamientos.

Objetivo del programa

El Gobierno defiende que esta medida busca fomentar el uso del transporte público colectivo entre los jóvenes, reducir la utilización del vehículo privado, rebajar emisiones y disminuir la siniestralidad. También pretende facilitar que los jóvenes conozcan otros lugares y culturas, fortalecer sus relaciones sociales y apoyar al sector turístico y cultural.

El Ministerio enmarca esta edición dentro de las medidas aprobadas para hacer frente al aumento de precios derivado de la crisis de Oriente Medio, con especial atención a los jóvenes, a los que considera un colectivo con mayor vulnerabilidad económica.