Las 33 tiendas de Granja El Cruce tendrán huchas solidarias contra el cáncer de próstata

Las 33 tiendas de Granja El Cruce en Extremadura contarán con huchas solidarias para recaudar fondos destinados a mejorar la atención y el acompañamiento de las personas que afrontan un cáncer de próstata y de sus familias. La iniciativa forma parte de una campaña impulsada junto a la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx), que se desarrollará entre el 11 de junio y el 10 de julio.

Bajo el lema "Alimentando esperanza, transformando vidas", la campaña permitirá que cualquier persona pueda realizar una aportación voluntaria en los establecimientos de la cadena. El objetivo es reforzar recursos de apoyo emocional, información y orientación para pacientes y familiares en un proceso marcado por la vulnerabilidad y la necesidad de acompañamiento especializado.

Destino de los fondos

La recaudación obtenida se destinará al Teléfono Verde de información y apoyo emocional para pacientes con cáncer de próstata y sus familiares, así como a los servicios de atención social, orientación y talleres especializados que desarrolla la Asociación Oncológica Extremeña.

Estos recursos permiten ofrecer apoyo emocional especializado, información "rigurosa", orientación sobre recursos sociales y prestaciones, además de espacios de encuentro y aprendizaje en los que pacientes y familiares pueden compartir experiencias y adquirir herramientas para afrontar la enfermedad.

Llamamiento a colaborar

La iniciativa ha sido presentada por el director-gerente de Granja El Cruce, Marcos Gómez, junto a la presidenta de la Asociación Oncológica Extremeña, Isabel Rolán, y la directora técnica de la entidad, Raquel Cano.

Durante la presentación, los responsables de ambas entidades han hecho un llamamiento a la participación ciudadana y han subrayado que cada aportación contribuye a mantener servicios esenciales para personas que atraviesan una situación de especial vulnerabilidad.

La campaña busca también visibilizar el cáncer de próstata, una enfermedad que afecta cada año a miles de hombres y a sus familias, y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del acompañamiento durante todo el proceso.