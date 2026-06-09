Concedidas 410 ayudas a nómadas digitales instalados en Extremadura

La Junta de Extremadura ha concedido 410 subvenciones a nómadas digitales, de las más de seiscientas solicitudes que ha recibido esta línea de ayudas. Presentado a finales de 2024 (y renovado a finales de 2025), se trata de un apoyo económico dirigido a profesionales altamente cualificados de sectores tecnológicos que tienen la opción de teletrabajar y, de esta forma, fijar su residencia donde deseen. El dato lo facilitó este lunes el director general de Empleo, Pedro Galán Berrocal, en la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea de Extremadura, donde la diputada socialista Piedad Álvarez le preguntó por las medidas para disminuir la tasa de paro juvenil en la comunidad autónoma.

Estas ayudas, subrayó Galán, tienen como finalidad «impulsar el desarrollo económico regional, especialmente en entornos rurales» y «favorecer el tejido productivo mediante la incorporación de talentos externos». De ellas pueden ser beneficiarias tanto personas que trabajan por cuenta ajena como autónomos, que residan fuera de la comunidad y se empadronen dentro de ella.

Cuenta con dos programas, el primero de los cuales ofrece una cuantía máxima de 10.000 euros para menores de 30 años, mujeres y aquellos que se empadronen en una localidad de menos de 5.000 habitantes; y de 8.000 para el resto de perceptores. En todos los casos, se establece como requisito un periodo de empadronamiento de dos años. El segundo programa amplía la ayuda en 5.000 y 4.000 euros, respectivamente, cuando la residencia se prolongue durante un tercer ejercicio.

Otras medidas

Por otro lado, el director general de Empleo ha enumerado en su comparecencia las distintas medidas puestas en marcha desde 2023 destinadas a favorecer el empleo joven y, ante la petición de crear un programa específico para este colectivo, ha precisado que el borrador ya está elaborado y se ha entregado a los agentes sociales para continuar con su negociación.

La diputada socialista Piedad Álvarez, este lunes en la comisión de Economía. / ASAMBLEAEX.ES

Piedad Álvarez, por el contrario, ha echado en cara al Ejecutivo extremeño su «autocomplacencia» en esta materia y de vivir en una «realidad paralela», al tiempo que ha lamentado también que se separara la Consejería de Empleo de la de Educación, a diferencia de lo que ocurría con el Gobierno de Guillermo Fernández Vara.