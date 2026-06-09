Cotrina se estrena en la tribuna como líder del PSOE: "Quiero ser presidente de la Junta de Extremadura y lo voy a ser"

Álvaro Sánchez Cotrina se ha subido este martes a la tribuna de la Asamblea de Extremadura para defender la enmienda a la totalidad del PSOE a los presupuestos de 2026, pero ha utilizado su primera gran intervención ante el hemiciclo para marcar perfil propio, interpelar directamente a María Guardiola y presentarse como alternativa política al Ejecutivo del PP y Vox.

"Quiero ser presidente de la Junta y lo voy a ser", ha proclamado en una intervención concebida como declaración de intenciones. Él mismo lo reconoció al inicio: la del PSOE no era una enmienda total al presupuesto sino a "un modelo ideológico que abandona a mucha gente en Extremadura y agita la polarización", frente a una oposición "seria, realista y constructiva".

Álvaro Sánchez Cotrina, en un momento de su intervención en la tribuna. / ASAMBLEAEX.ES

"Usted va a ser recordada por haber abierto a Vox la puerta de los gobiernos. Yo quiero ser recordado por ser quien los echó", ha dicho Cotrina a Guardiola. "Miro a mi alrededor con preocupación, porque yo lo que estoy viendo en Extremadura no lo había visto nunca. Los bares de los pueblos... confrontación, discusión continua, que si tú eres facha, que si el otro es rojo. Eso es lo que estamos viendo, cómo una minoría está debilitando los consensos democráticos", ha lamentado tras recordar a la presidenta el mensaje de León XIV después de su encuentro con el Papa en Madrid: "Nadie puede arrodillarse ante Dios y a su vez despreciar al hermano".

La política "de carne y hueso"

La puesta de largo de Cotrina como líder socialista ha llegado en el debate de totalidad del primer presupuesto del nuevo Gobierno compartido por PP y Vox. Unas cuentas de más de 8.800 millones de euros que el PSOE ha rechazado por considerar que no aprovechan el "buen momento económico" que vive España, que son una "injusticia fiscal" y por el "daño" que hacen a colectivos como los jóvenes o la cooperación al desarrollo.

"Puede que este presupuesto sea más grande, puede que les dé para muchísimos titulares, pero no lo convierten en oportunidades ni en transformación", ha sostenido el líder socialista. Cotrina ha acusado a la consejera de Hacienda, Elena Manzano, de hablar de grandes cifras, pero no de la "política de carne y hueso", de las "cosas del comer" y de las vidas concretas que, según ha defendido, quedan fuera de esos 8.800 millones de euros.

Diputados de Vox en el pleno de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Los nombres propios

Vidas como la de María, que está esperando que se construya una residencia de mayores; la de Ana, la migrante que la cuida mientras aguarda una plaza pública y que está en proceso de regularización extraordinaria; o la de Mané, un profesor que va dando tumbos porque no hay una disminución efectiva de ratios que le permita quedarse en uno de esos colegios que no tienen climatización, ni siquiera pese al esfuerzo de los ayuntamientos.

También la de José Antonio, un agricultor del Valle del Jerte que pensó que Vox, con su defensa del campo, iba a solucionar todos sus problemas, pero que ha visto cómo el consejero de Agricultura decía delante de las cámaras que le iba a ayudar y, fuera de ellas, que se buscase la vida. O la de Lucía, de 26 años, que quiere trabajar en la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, pero sigue esperando porque Guardiola quiere "ganar el relato".

"Y con todos los que habló antes de ayer para prepararse el discurso", le ha afeado Manzano desde la bancada popular. La consejera de Hacienda ha replicado a Cotrina que los presupuestos "no son ideológicos" y ha calificado la enmienda a la totalidad del PSOE de "desfachatez". "Dedicamos cada céntimo a lo importante", ha señalado en defensa de una política fiscal "justa" frente al "infierno fiscal" que atribuye al anterior modelo socialista.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, interviene en el pleno de presupuestos de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

"Cinco euros dan para un par de cañas, tres cañas si estás en mi pueblo, pero no te dan jamás para sacarte del bolsillo un hospital, construirte una escuela de cero a tres años o comprar un helicóptero que pueda apagar los incendios del verano", ha replicado después Cotrina en su segundo turno.

Pese al tono de confrontación, el líder socialista ha intentado presentar su enmienda como una puerta abierta a la negociación. Ha condicionado su retirada a que la presidenta María Guardiola "expulse" a los consejeros de Vox del Gobierno y asuma una propuesta alternativa articulada en siete acuerdos sobre sanidad, educación, vivienda, financiación municipal, infraestructuras, procesos de regularización laboral, diálogo social y cooperación al desarrollo. "Si usted acepta estas propuestas, presidenta, estos presupuestos pueden salir adelante", ha planteado.

La respuesta de PP y Vox

Pero lo cierto es que, en una sesión con la mayoría ya cerrada de antemano, el margen para las sorpresas era escaso. La enmienda socialista nació sin recorrido parlamentario porque PP y Vox habían llegado al debate dispuestos a tumbarla y a convertir el pleno en la primera demostración de fuerza del nuevo Gobierno compartido.

"Si María se muere, que no se le olvide que es porque el PSOE gasta en prostitutas, cocaína y chiringuitazos", ha replicado la portavoz de Vox, Inés Checa. Ha defendido que los presupuestos del "gobierno de Vox y el Partido Popular" están hechos para responder a las familias, los autónomos, los jóvenes, los agricultores y los ganaderos bajo el paraguas de la "prioridad nacional". "Los recursos de los extremeños se quedan con los extremeños", ha reiterado.

El portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, en su escaño. / ASAMBLEAEX.ES

Desde el PP, José Ángel Sánchez Juliá ha acusado a Cotrina de haberse "estrellado" en su primer gran debate como líder socialista. El portavoz popular ha sostenido que el PSOE ofrece "la nada" frente a unas cuentas "útiles" y "cercanas a las personas", y ha afirmado que el nuevo secretario general socialista "defiende más a Pedro Sánchez" que su proyecto para la región.

En una jornada marcada también por el eco judicial del caso de David Sánchez, Sánchez Juliá ha dejado el cierre más gráfico del debate al dar por derrotada la iniciativa socialista: la enmienda, ha dicho, queda "vista para sentencia".