Educación concede a Extremadura más de 42 millones de euros para cualificar a sus trabajadores a través de la FP

El Ministerio de Educación ha concedido a Extremadura más de 42 millones de euros destinados a la Formación Profesional para trabajadores, con el objetivo de favorecer la cualificación, recualificación y el desarrollo de itinerarios formativos a lo largo de toda la vida. En concreto, la región recibirá 33,7 millones de euros para iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados y 7 millones para acciones formativas para trabajadores ocupados. A ello se suman 1,2 millones de euros para actuaciones extraordinarias del sistema de Formación Profesional para el empleo impartidas a través de la red pública de centros de formación, tanto para desempleados como para ocupados.

Más de 867 millones a nivel nacional

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha presidido este martes la Conferencia Sectorial de Formación Profesional, en la que se ha aprobado el reparto a las comunidades autónomas de más de 867 millones de euros destinados a la Formación Profesional para trabajadores.

La mayor parte de la financiación, 696,5 millones de euros, irá dirigida a iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados, mientras que 145,9 millones se destinarán a acciones formativas para trabajadores ocupados, según ha informado el Ministerio. También se reservan 24,8 millones de euros para actuaciones extraordinarias del sistema de Formación Profesional para el empleo impartidas a través de la red pública de centros de formación, tanto para personas desempleadas como ocupadas.

Beneficios en el sector

Entre 2021 y 2023, más de 780.000 desempleados y más de 200.000 ocupados han participado en este tipo de acciones formativas en el conjunto de las comunidades autónomas. Además, cerca de 314.000 personas sin empleo se incorporaron al mercado laboral debido a estas actuaciones y más de 52.000 trabajadores ocupados mejoraron su situación profesional.

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El Ministerio ha destacado su compromiso con la Formación Profesional "como herramienta para mejorar la cualificación" de los trabajadores, así como "responder a las necesidades de los sectores productivos y abrir nuevas oportunidades de empleo y progreso". El reparto validado este martes por la Conferencia Sectorial de FP fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 mayo, junto a la distribución de más de 329,2 millones de euros para el impulso de seis programas de apoyo educativo.