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Metal estratégico

La localidad extremeña de Robledollano aspira a fundir 3.350 toneladas al año de estaño cordobés

La planta de Iberian Smelting procesaría el concentrado extraído en una mina proyectada en Fuente Obejuna si el proyecto obtiene la autorización ambiental

Pardela (centro), junto a Fuentes (dcha.), habla con Molina (izda.), durante el encuentro en la Diputación de Córdoba.

Pardela (centro), junto a Fuentes (dcha.), habla con Molina (izda.), durante el encuentro en la Diputación de Córdoba. / Europa Press

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El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La localidad extremeña de Robledollano aspira, a través de la fundición Iberian Smelting, a procesar 3.350 toneladas al año de estaño procedente de una mina proyectada en Fuente Obejuna (Córdoba). El proyecto Oropesa, impulsado por Minas de Estaño de España (Mespa), plantea una cadena que empezaría con la extracción del mineral en suelo cordobés y terminaría con su fundición en esta planta cacereña, aunque la iniciativa sigue pendiente de obtener la correspondiente autorización ambiental.

El estaño es un metal blando, maleable y resistente a la corrosión que se utiliza sobre todo en soldaduras industriales, electrónica, componentes tecnológicos, recubrimientos metálicos y aleaciones. En este caso, su importancia está en que el mineral sacado de la mina no se quedaría solo en la fase de extracción, sino que sería transformado después en Robledollano para avanzar hacia el metal final.

Un proyecto de la mina al metal

Según ha explicado el manager del proyecto y director facultativo, Antonio Ortega, Oropesa es el resultado de más de una década de trabajos de investigación minera y de una inversión de 25 millones de euros. Estos trabajos han permitido definir "un yacimiento con unas reservas estimadas en 15,9 millones de toneladas".

La empresa sostiene que la iniciativa tendría una capacidad de producción de 3.350 toneladas anuales de estaño contenido en el concentrado, una cifra que equivaldría, según Mespa, a casi el 10% del consumo anual de estaño primario en la Unión Europea y al 1% de la producción mundial.

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J.A. / Foto: Miki López

Ortega ha señalado además que Oropesa sería "el único proyecto integrado de la mina al metal en Europa", ya que el concentrado se fundiría en las instalaciones de Iberian Smelting en Robledollano. Esa conexión es la que sitúa a la localidad cacereña como pieza clave de una posible cadena industrial vinculada a un metal con uso en sectores tecnológicos y manufactureros.

Pendiente de autorización ambiental

La viabilidad del proyecto no está aún garantizada. El consejero en funciones de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha aclarado que la mina "solo es viable si obtiene la autorización medioambiental necesaria".

Paradela ha recordado que la iniciativa se encuentra en tramitación ambiental y que se han realizado observaciones al proyecto, conocidas por la compañía promotora. En ese sentido, ha confiado en que Mespa pueda ajustar la propuesta para hacer posibles los permisos, aunque ha recalcado que deberá cumplir tanto el marco legal como los parámetros que se exijan en una posible autorización ambiental.

El papel del estaño

El consejero andaluz ha defendido que el estaño es "un metal muy interesante" y ha recordado que está considerado mineral crítico en países como Estados Unidos, Canadá y Australia, aunque no figura actualmente en la lista de la Unión Europea. A su juicio, podría incorporarse en futuras actualizaciones.

"Poner esa mina en marcha multiplicaría por 14 ó 15 veces la disponibilidad de ese metal en la Unión Europea", ha afirmado Paradela, que no ha querido concretar plazos sobre cuándo podría resolverse la autorización ambiental.

Noticias relacionadas y más

El proyecto ha centrado un encuentro celebrado en la Diputación de Córdoba entre Paradela y el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, con la presencia también del delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina.

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