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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 9 de junio de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Ovejas merinas en una explotación extremeña.

Ovejas merinas en una explotación extremeña. / Silvia Sánchez Fernández

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El Periódico Extremadura

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Presentamos los datos actualizados a día 9 de junio de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja 9 de junio

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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 9 de junio de 2026

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