Una piloto extremeña lleva al Papa hasta Barcelona y le pide bendiciones para familias y allegados

La visita del papa León XIV a España ha dejado este martes una imagen con acento extremeño. La piloto Ángeles Hernández González, originaria de la localidad pacense de Guareña y aviadora de Iberia, ha formado parte de la tripulación que ha trasladado al Pontífice desde Madrid hasta Barcelona, en la segunda etapa de su viaje apostólico por el país.

Según ha informado Canal Extremadura, la joven extremeña ha tenido la oportunidad de compartir cabina con León XIV y de trasladarle antes del despegue una petición muy personal. "Muchas familias nos han pedido que, de alguna manera, le pidamos su bendición. Si de alguna forma, le puede hacer llegar la bendición a todos ellos, le estarán muy agradecidos", le ha comunicado Ángeles. El Pontífice ha asentido y ha trasladado las bendiciones. "Muchísimas gracias, nosotros rezamos por usted", le ha transmitido la piloto.

El Papa ha viajado a bordo de un Airbus A320 de Iberia, bautizado como "Peñón de Ifach", después de cerrar su etapa madrileña. En la cabina, junto a Ángeles Hernández, se encontraba el comandante del vuelo, Pablo Martínez Núñez, que ha invitado al Papa a acceder al espacio de mando antes de partir rumbo a la capital catalana.

Segunda etapa en Barcelona

La llegada de León XIV a Barcelona abre una agenda intensa en Cataluña. Tras aterrizar en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, el Papa ha previsto el rezo de la Hora Media en la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia y, ya por la noche, una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

La jornada del miércoles concentrará buena parte de los actos de esta segunda parada del viaje. El Pontífice visitará el centro penitenciario Brians 1, rezará el Santo Rosario en la abadía de Montserrat, mantendrá un encuentro con entidades de caridad y asistencia diocesanas en la iglesia de Sant Agustí y celebrará una misa en la basílica de la Sagrada Família, donde está prevista la inauguración de la torre de Jesucristo.

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Después de su paso por Barcelona, León XIV continuará su viaje apostólico hacia Canarias, dentro de una visita oficial a España que se prolongará hasta el 12 de junio.