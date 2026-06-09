"Al principio nos decían que estábamos locos, que quién iba a venir aquí de vacaciones"

Camping Río Jerte forma parte del origen del turismo en el valle. ¿Cómo recuerdan aquellos primeros años del proyecto?

Pues la verdad que fueron muy duros. Entonces el Valle del Jerte no tenía ningún alojamiento. No había nada, apenas algún restaurante. Y la gente se reía de nosotros. Nos decían que estábamos locos, que quién iba a venir aquí de vacaciones. El primer año tuvimos solo unas 20 pernoctaciones en todo el verano. Fueron tiempos de mucho trabajo. El Camping Río Jerte lo hicieron mis padres y mis tíos, que no procedían del mundo del camping ni de la hostelería. Fue una apuesta personal el impulsar un lugar tan hermoso como era, y es, el Valle del Jerte.

¿Qué ha cambiado en el perfil del viajero desde que comenzó el camping hasta la actualidad?

Ha cambiado en todos los sentidos. Antes venían familias con una tienda y se pasaban semanas o meses en el camping. Hoy en día el viajero viene con autocaravanas muy bonitas, muy preparadas, con tiendas de campaña increíbles. Pero las estancias son muchísimo más breves: entre un día y cinco. Como mucho, en verano hay gente que está quince, los que se quedaban un mes han desaparecido.

El establecimiento ha sabido evolucionar con bungalows y nuevos servicios sin perder su carácter familiar. ¿Dónde está el equilibrio entre modernizarse y conservar la esencia?

Saber de dónde venimos, lo que tenemos, lo que somos y mantener esa esencia. Por ejemplo, el restaurante sirve la comida típica del Valle del Jerte como la morcilla gorda, y la fusiona con una comida portuguesa. Está teniendo un éxito bastante grande. Buscamos siempre mantener lo nuestro, dándole un toque de actualidad, buscando lo que el nuevo viajero desea. Antes venían con todas sus cosas, ahora quieren llegar al camping y que aquí tengamos todo lo que necesitan para su estancia.

¿Qué papel juega el entorno natural, especialmente el río Jerte, en la experiencia que ofrecen al visitante?

El río aquí es todo. Estamos rodeados de agua por todas partes. Al Camping Río Jerte lo atraviesan cuatro gargantas. La piscina natural que tenemos es el valor más atractivo, sin lugar a dudas. El poder ir a un sitio sin estar rodeado de agua es algo que sorprende al viajero. Sobre todo cuando viene con la idea de que Extremadura es un secarral con un calor terrorífico, y se encuentra un valle verde, lleno de agua por todos lados, con unas gargantas y cascadas impresionantes.

Muchos clientes regresan generación tras generación. ¿Qué cree que hace que el camping tenga ese componente emocional para tantas familias?

El camping en sí es un lugar de encuentro. No hay paredes. Todo se hace al aire libre, con mucha interactuación. Aquí la gente es mucho más social, pues se crea un vínculo desde la cercanía. Los niños corretean libremente por todo el camping sin problemas y los padres se quedan muy tranquilos. Porque si no los cuidan los padres, los cuida cualquiera que esté por allí. El ser un camping pequeño y familiar hace que la gente vuelva un año tras otro. De hecho, se dan casos de que está viniendo la tercera y cuarta generación de una familia.

¿Qué retos afronta hoy un alojamiento rural y de naturaleza en un destino tan consolidado como el Valle del Jerte?

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Lo más difícil es mantenerse. Subir cuesta mucho, pero luego mantenerse puede costar el doble. El sector está cambiando mucho. Todo el mundo busca que se lo den todo hecho, que esté todo perfecto y que todo sea muy fotografiable. Nosotros lo que estamos haciendo es adaptarnos a esa historia con bungalows, con parcelas más accesibles y cómodas. Queremos poner en cada parcela su toma de luz, agua y su propio desagüe. También estamos proyectando alguna parcela que tenga cocina, baño y ducha.