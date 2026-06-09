Urbano Caballo es reelegido presidente de Caja Rural de Extremadura con un apoyo mayoritario de la Asamblea General de Socios

La Asamblea General Ordinaria de Caja Rural de Extremadura ha reelegido a Urbano Caballo Arroyo como presidente de la entidad, responsabilidad a la que accedió hace 12 años.

Los socios, en la reunión celebrada en la Finca 'El Toril', han respaldado esta continuidad al frente de la caja de una forma mayoritaria, con el 94% de apoyo y ningún voto en contra.

El presidente ha agradecido el apoyo y la confianza depositada por los socios y ha destacado que la entidad está registrando cifras históricas, con un crecimiento sólido, continuado y lo más importante, con “solvencia, prudencia y control del riesgo”. De cara al nuevo periodo, ha señalado que la reelección la afronta con ilusión y con responsabilidad con unas perspectivas que son muy ilusionantes.

En el plan de acción sigue como eje básico “la cercanía y el trato personal”, que son las señas de identidad de la entidad de Caja Rural de Extremadura. En esta línea ha incidido en que La Caja es una entidad presente en el territorio y comprometida con los extremeños que seguirá contribuyendo al desarrollo económico, social y cultural de Extremadura.

Urbano Caballo, natural de Campanario, ha renovado su cargo al que accedió en el año 2014 después de una trayectoria profesional consolidada como empresario agrícola y ganadero, además de haber sido presidente de la Lonja de Extremadura y de la Asociación Española de Lonjas.

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Los socios también han procedido a la renovación del Consejo Rector de la entidad que cuenta, desde hoy, con una nueva incorporación. Se trata de Agustín Espacio Garrón, que se incorpora como representante de los trabajadores en sustitución de Martín Fariñas.