Del Anfiteatro Romano de Mérida a las Cortes de Valladolid: Guardiola arropará a Mañueco en su toma de posesión

La política también tiene su pequeño álbum de familia. Hace unas semanas, Alfonso Fernández Mañueco se sentó en el Anfiteatro Romano de Mérida para acompañar a María Guardiola en su toma de posesión como presidenta de la Junta de Extremadura. Este jueves, el viaje será a la inversa: la presidenta extremeña acudirá a Valladolid para arropar al dirigente popular en su acto institucional como presidente de Castilla y León, previsto a las 12.00 horas en el hemiciclo de las Cortes autonómicas.

El escenario cambia de la piedra romana al eco medieval de Valladolid, pero la fotografía conserva un fondo reconocible. Guardiola y Mañueco comparten partido, poder territorial y una misma aritmética política: ambos han llegado a la presidencia con acuerdos entre PP y Vox. En Extremadura, la toma de posesión de Guardiola dejó ya una imagen de respaldo orgánico del PP autonómico. En Castilla y León, Mañueco culmina ahora su regreso al cargo tras ser investido con los votos de populares y Vox.

Fotogalería | La toma de posesión de María Guardiola como presidenta, en imágenes /

De Mérida a Valladolid

Mañueco fue uno de los invitados destacados en la toma de posesión de Guardiola, celebrada en un Anfiteatro Romano convertido por unas horas en escenario institucional y escaparate político. Castilla y León ya había sido antes laboratorio de los pactos entre PP y Vox, y la figura de Mañueco proyectaba entonces una lectura inevitable sobre el nuevo tiempo que se abría también en Extremadura.

Ahora será Guardiola quien aparezca entre las autoridades que acompañarán al presidente castellanoleonés, reforzada tras haber superado una primera investidura fallida y cerrando el ciclo electoral autonómico como la presidenta del PP con mayor respaldo en las urnas.

Al acto está prevista también la asistencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y varios presidentes autonómicos, entre ellos Alfonso Rueda, Jorge Azcón, María José Sáenz de Buruaga y Adrián Barbón, además de la presidenta extremeña.

Javier Vendrell Camacho

El eco de Vox

En apenas unas semanas, Guardiola y Mañueco han pasado de anfitrión e invitado a invitada y anfitrión, unidos por ese circuito discreto de presidentes autonómicos que se acompañan en los días solemnes y se leen entre líneas en los días complicados.

El paralelismo no se queda solo en la foto. Los dos gobiernos han nacido con Vox en la ecuación y con la oposición señalando el precio político de esos acuerdos. En Castilla y León, el pacto ha incorporado la llamada "prioridad nacional", una fórmula también presente en acuerdos de PP y Vox en otras comunidades y estrenada en Extremadura.

(I-D) El presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, la presidenta de Extremadura en Funciones, María Guardiola, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, / Eduardo Parra - Europa Press

Guardiola llegará a Valladolid, además, en plena resaca del debate extremeño sobre los presupuestos y después de que el PSOE haya ofrecido su apoyo a las cuentas autonómicas si la presidenta prescinde de Vox en el Gobierno. La propuesta no ha movido al PP, que ha cerrado filas con sus socios, pero ha colocado de nuevo sobre la mesa la pregunta que acompaña a estos ejecutivos de coalición: cuánto pesa Vox en cada decisión y cuánto se nota en cada foto.

Este jueves, al menos, la fotografía será de respaldo. Del Anfiteatro Romano de Mérida a las Cortes de Valladolid, Guardiola y Mañueco vuelven a coincidir en ese mapa autonómico donde los gestos también hablan. Y donde, a veces, una toma de posesión dice algo más que quién ocupa el sillón.