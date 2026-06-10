CIEM y Extraval acercan financiación a 23.000 empresas y autónomos extremeños

La Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) y la Sociedad de Garantía Recíproca de Extremadura, Extraval, han reforzado su colaboración para facilitar que empresas y autónomos extremeños puedan acceder a financiación en mejores condiciones. La patronal trasladará a sus más de 70 organizaciones empresariales integradas y a las 23.000 empresas y trabajadores autónomos que representa la información sobre los instrumentos de financiación y avales que ofrece Extraval.

Ambas entidades han mantenido una reunión de trabajo para analizar nuevas vías de colaboración y acercar estos recursos al tejido productivo regional. El objetivo, según han señalado, es favorecer la inversión, el crecimiento empresarial y la puesta en marcha de nuevos proyectos en Extremadura.

Avales para crecer

El presidente de CIEM, José Luis Iniesta, ha destacado que las empresas y los autónomos necesitan disponer de recursos para afrontar inversiones, crecer y ganar competitividad. "Extraval es una herramienta esencial para facilitar el acceso a financiación de nuestras empresas y personas trabajadoras autónomas. Por eso desde CIEM queremos contribuir a que sus instrumentos lleguen a todo el tejido empresarial y puedan convertirse en un recurso de referencia para impulsar nuevos proyectos y oportunidades de crecimiento", ha señalado.

En este sentido, la Confederación acercará a sus organizaciones integradas y empresas asociadas la información sobre los servicios de financiación y avales de Extraval, con el objetivo de que puedan acceder a instrumentos que contribuyan al desarrollo de su actividad.

Llegar al tejido productivo

Por su parte, el director general de Extraval, Julio Morales, ha subrayado la importancia de colaborar con organizaciones empresariales representativas para llegar de forma más eficaz a pymes y autónomos de la región. "Nuestra misión es facilitar que las pymes y los autónomos puedan acceder a financiación en mejores condiciones, contribuyendo a que proyectos viables puedan desarrollarse, consolidarse y generar actividad económica y empleo en Extremadura", ha afirmado.

Morales también ha señalado que la colaboración con CIEM permitirá acercar los servicios de la sociedad de garantía recíproca a empresas y autónomos de distintos sectores y territorios. "La colaboración con CIEM nos permite acercar nuestros servicios a miles de empresas y autónomos de todos los sectores y territorios de la región, reforzando así nuestra capacidad para apoyar el crecimiento empresarial", ha añadido.

Más inversión y competitividad

CIEM y Extraval han coincidido en que reforzar los mecanismos de financiación es un factor estratégico para mejorar la competitividad empresarial y favorecer el desarrollo económico de Extremadura, especialmente en un contexto en el que la capacidad de inversión resulta determinante para afrontar nuevos retos y oportunidades.

Extraval es una entidad financiera sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es facilitar el acceso a financiación de pequeñas y medianas empresas y autónomos mediante la prestación de avales ante entidades financieras. Con ello, busca mejorar las condiciones de crédito, impulsar proyectos viables y favorecer la inversión y el empleo.

CIEM, por su parte, se define como una organización empresarial abierta, transversal e independiente, integrada por más de 70 organizaciones empresariales y 23.000 empresas y autónomos. Ambas entidades han expresado su voluntad de seguir profundizando en esta colaboración para acercar al tejido empresarial extremeño soluciones que favorezcan la inversión, el crecimiento y la consolidación de nuevos proyectos.