Divorcios, herencias o cuidado de menores: la mediación familiar de la Junta llegará a Mérida y Navalmoral

Las familias de Mérida y Navalmoral de la Mata tendrán más cerca un recurso pensado para evitar que los conflictos familiares se enquisten o acaben directamente en los juzgados. La Junta de Extremadura ha dado este miércoles un nuevo paso para ampliar el servicio de mediación familiar en la región con la puesta en marcha de dos nuevos puntos de atención en ambas ciudades, una medida dotada con 412.000 euros durante dos años.

La novedad supone extender un servicio que ya se presta en cinco ciudades extremeñas y que ofrece un espacio neutral y confidencial para que las partes implicadas puedan hablar, rebajar la tensión y buscar acuerdos con la ayuda de profesionales especializados. La mediación familiar se dirige a situaciones muy distintas, desde rupturas de pareja y divorcios hasta desacuerdos relacionados con menores, herencias, relaciones entre padres e hijos, conflictos entre hermanos, empresas familiares o la atención de familiares en situación de dependencia.

Reunión del Consejo de Gobierno celebrada en Mérida. / Juntaex

Acuerdos antes del juzgado

El objetivo de este servicio no es imponer una solución, sino facilitar que las personas afectadas puedan llegar a un pacto beneficioso para todas las partes. Los mediadores actúan como profesionales neutrales e imparciales, encargados de ordenar el diálogo, favorecer el consenso y ayudar a que el conflicto no siga creciendo.

En la práctica, la mediación puede resultar útil en momentos especialmente delicados para una familia: una separación con hijos menores, el reparto de una herencia, las discrepancias entre hermanos por el cuidado de un familiar dependiente o los problemas de convivencia entre generaciones. Son situaciones en las que el desacuerdo no solo tiene una dimensión legal o económica, sino también emocional.

La consejera portavoz, Elena Manzano, ha defendido en rueda de prensa que este recurso permite ofrecer una atención integral a las familias extremeñas y ha enmarcado la ampliación en su compromiso con quienes atraviesan procesos de conflicto dentro del entorno familiar. La clave, según el planteamiento del servicio, es que las partes puedan encontrar una salida dialogada antes de que la relación se deteriore más o el problema derive en un proceso más largo y complejo.

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, en rueda de prensa. / Juntaex

Mérida y Navalmoral se incorporan a la red

Con la apertura de nuevos puntos en Mérida y Navalmoral de la Mata, la administración autonómica amplía la cobertura territorial de la mediación familiar. Hasta ahora, el servicio se presta en cinco ciudades, cada una con dos profesionales, y la incorporación de estas dos localidades permitirá acercar este recurso a más ciudadanos.

El contrato autorizado por la Junta en Consejo de Gobierno cuenta con una dotación de 412.000 euros para los próximos dos años. Con esa inversión, el Ejecutivo regional busca garantizar la prestación de un servicio estable y especializado, orientado a familias que necesitan apoyo para abordar conflictos sin romper definitivamente los puentes de comunicación.

Divorcios, menores y herencias

La mediación familiar puede intervenir en conflictos derivados de divorcios o rupturas de pareja, especialmente cuando hay hijos y es necesario alcanzar acuerdos sobre la organización familiar. También puede utilizarse en desacuerdos sobre menores, relaciones entre padres e hijos o abuelos, discrepancias entre hermanos o problemas de convivencia dentro del hogar.

Otro de los ámbitos habituales es el de las herencias. El reparto de bienes, las sucesiones o la continuidad de empresas familiares pueden generar tensiones prolongadas entre parientes. En esos casos, la mediación ofrece un cauce para sentar a las partes en un mismo espacio y buscar una solución adaptada a cada realidad particular.

También se incluyen los conflictos vinculados al cuidado de personas dependientes, una situación cada vez más frecuente en muchas familias y que puede provocar desacuerdos sobre responsabilidades, tiempos de atención, decisiones económicas o reparto de tareas.

Un espacio confidencial

La mediación se desarrolla en un entorno reservado, con garantías de confidencialidad y con la participación voluntaria de las partes. Esa condición resulta esencial para que quienes acuden al servicio puedan hablar con libertad y explorar posibles acuerdos sin sentirse en una posición de enfrentamiento permanente.

La Junta ha insistido en que la finalidad es fomentar el diálogo y facilitar soluciones consensuadas. Frente a la lógica de vencedores y vencidos que a menudo acompaña a un conflicto judicializado, la mediación busca que todas las partes puedan reconocerse en el acuerdo alcanzado y que la solución sea viable en la vida diaria.

Con la ampliación a Mérida y Navalmoral, Extremadura refuerza un recurso que aspira a ser una puerta de entrada más cercana para quienes atraviesan conflictos familiares. Una herramienta discreta, pero con un efecto directo en la vida cotidiana de muchas familias: ayudar a hablar antes de romper, ordenar el desacuerdo y encontrar una salida compartida cuando todavía es posible.