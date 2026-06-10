La empresa familiar entra en clase para abrir futuro a 1.350 alumnos extremeños

La empresa familiar extremeña ha vuelto a sentarse en clase para enseñar algo más que balances, producción o gestión. La Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) ha clausurado este miércoles en Badajoz la quinta edición del programa Empresa Familiar en las Aulas, una iniciativa que acerca al alumnado la realidad de las compañías de la región y que este curso ha llegado a 32 centros educativos, 30 empresas familiares y 1.350 alumnos.

El programa, puesto en marcha por primera vez en el curso 2021/2022, se ha consolidado como una vía de conexión entre el mundo educativo y el empresarial. A lo largo del curso, empresarios y empresarias familiares han visitado las aulas para contar su experiencia, explicar cómo funcionan sus compañías y mostrar al alumnado ejemplos cercanos de emprendimiento, arraigo territorial y continuidad generacional.

Empresas con rostro cercano

El presidente de la AEEF, Juan Carmona, ha destacado durante la clausura la importancia de reforzar el vínculo entre los jóvenes y el tejido productivo extremeño. "Empresa Familiar en las Aulas se ha convertido en una herramienta fundamental para acercar a los estudiantes la realidad empresarial de nuestra región, mostrarles ejemplos cercanos de emprendimiento y ayudarles a descubrir oportunidades de futuro en Extremadura", ha señalado.

Carmona ha subrayado además que las empresas familiares representan valores como el esfuerzo, la innovación, la capacidad de adaptación y el compromiso con el territorio. Por ello, ha animado a los jóvenes a mantener una actitud emprendedora ante los retos profesionales del futuro y a confiar en sus capacidades para desarrollar sus propios proyectos personales y laborales.

Del aula a la empresa

La iniciativa no se ha limitado a las charlas en los centros. Los estudiantes también han tenido la oportunidad de conocer de primera mano distintas empresas extremeñas mediante visitas organizadas a sus instalaciones. Esa experiencia ha permitido reforzar los contenidos vinculados a la empresa y el emprendimiento, al tiempo que ha facilitado un contacto directo entre alumnado, profesorado y tejido empresarial.

Como parte del programa, los participantes han tomado parte además en una nueva edición del concurso Sueña tu Empresa, destinado a estimular la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor entre los más jóvenes. Durante el acto de clausura se ha reconocido el trabajo de los proyectos ganadores, cuyos autores han presentado sus iniciativas ante representantes institucionales, educativos y empresariales.

La AEEF ha defendido que este programa permite mostrar a los estudiantes que también hay oportunidades de futuro en Extremadura y que muchas de ellas pasan por empresas familiares que generan empleo, mantienen actividad en el territorio y forman parte de la identidad económica de la región.