Los presupuestos de 2026 bajan a la letra pequeña tras superar el primer choque político

Los presupuestos de Extremadura para 2026 han entrado este miércoles en su fase de detalle. Después de superar el primer choque parlamentario con el rechazo de las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Unidas por Extremadura, las cuentas han iniciado en la Comisión de Hacienda el turno de comparecencias de altos cargos de la Junta, el trámite en el que cada consejería empieza a explicar sus partidas y prioridades.

La discusión baja ahora a la letra pequeña: sanidad, dependencia, familias, campo, municipios, emergencias, incendios, deuda e inversiones. Pero el debate sigue atravesado por el pacto de gobierno entre PP y Vox. La oposición sostiene que los presupuestos esconden "trampas" y que traducen las cesiones políticas de María Guardiola a Vox, mientras que los grupos que sustentan al Ejecutivo defienden que son unas cuentas de estabilidad, gestión y respuesta a los problemas reales de los extremeños.

Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Del pleno a la comisión

La jornada de este miércoles abre una nueva fase en la tramitación parlamentaria de los presupuestos. Tras el debate de totalidad, en el que las cuentas lograron seguir adelante gracias a la mayoría del PP y Vox, el proyecto pasa ahora por las comparecencias de los responsables de la administración regional. Es el momento en el que el Gobierno debe concretar cómo se reparten los fondos y qué actuaciones se financiarán en cada área.

PP y Vox han presentado los presupuestos como los primeros de la nueva etapa de coalición y como una herramienta para reforzar servicios públicos, familias, sanidad, campo, municipios y empleo. La portavoz parlamentaria de Vox, Inés Checa, ha defendido que las cuentas son "ambiciosas, históricas y profundamente comprometidas" con los problemas reales de los extremeños. Desde el PP, Hipólito Pacheco las ha definido como las cuentas "más altas, más sociales" y de mayor impacto económico y laboral para la región.

El pacto PP-Vox marca el debate

La oposición ha llevado el debate presupuestario al terreno político. La portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, ha acusado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, de haber elegido "abrazar los postulados de la extrema derecha" al rechazar la propuesta del líder del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, de apoyar los presupuestos si el PP apartaba a Vox del Gobierno regional.

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, en rueda de prensa para valorar las comparecencias de altos cargos de la Junta para desgranar los Presupuestos de Extremadura para 2026 / EUROPA PRESS

Gil Rosiña ha defendido que el PSOE pretende "ser útil" a la ciudadanía y ha advertido de que las cuentas, a su juicio, tendrán "consecuencias gravísimas" para los extremeños. Los socialistas cuestionan tanto el fondo político del presupuesto como su arquitectura económica, al denunciar un recurso al endeudamiento y una previsión de inejecución que consideran una trampa.

También Unidas por Extremadura ha cargado contra el proyecto. Su diputado José Antonio González Frutos ha calificado los presupuestos como una "cortina de humo" para tapar el acuerdo PP-Vox y ha asegurado que contienen "trampas una tras otra". La formación ha puesto el foco en la deuda, en la externalización de servicios, en la financiación local, en sanidad y en el futuro de la cooperación tras los cambios impulsados por el nuevo Gobierno.

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos en rueda de prensa para valorar las comparecencias de altos cargos de la Junta para desgranar los Presupuestos regionales para 2026 / EUROPA PRESS

PP y Vox cierran filas

El Ejecutivo y los grupos que lo sostienen han respondido cerrando filas en torno al acuerdo de gobierno. El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha afirmado que Sánchez Cotrina está "perdido y despistado" al pedir la salida de Vox como condición para apoyar las cuentas.

Desde el PP, Pacheco ha situado la propuesta socialista en el terreno de la "ocurrencia" y ha asegurado que "huele a órdenes de Ferraz". Los populares defienden que el Gobierno de Guardiola cuenta con estabilidad parlamentaria suficiente y que los presupuestos son la herramienta para consolidar la gestión iniciada en 2023.

Vox, por su parte, ha reivindicado el peso de sus prioridades dentro de las cuentas, especialmente en familia, simplificación administrativa, servicios sociales, agricultura y campo. Checa ha destacado el aumento de las ayudas a la natalidad, la apuesta por el sector primario y el impulso al regadío de Tierra de Barros como ejemplos de que el acuerdo de gobierno se traduce ya en partidas concretas.