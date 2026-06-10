Seis pueblos extremeños tendrán comedor escolar por primera vez el próximo curso

Seis localidades extremeñas contarán con comedor escolar por primera vez el próximo curso 2026-2027. Se trata de Don Álvaro, Higuera de Llerena, Valdecaballeros, Valverde de Mérida, Guadajira y Torrejoncillo, donde la Consejería de Educación y Formación Profesional pondrá en marcha nuevos servicios que atenderán a 176 usuarios.

Con esta ampliación, Extremadura alcanzará los 237 comedores escolares en funcionamiento, una red para la que la Junta destinará un presupuesto cercano a los 13 millones de euros.

El anuncio lo ha realizado este martes la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, durante una visita a las instalaciones habilitadas para el nuevo comedor escolar de Don Álvaro.

Más plazas para la conciliación

Valencia ha defendido que los comedores escolares son un recurso "vital" y "muy necesario" para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, y ha señalado que la ampliación de este servicio forma parte de las actuaciones impulsadas por el Ejecutivo autonómico desde 2023.

La consejera ha asegurado además que la Junta mantiene el compromiso de que ningún alumno se quede sin acceso a este servicio. "Desde el principio la presidenta María Guardiola indicó que ningún niño se tenía que quedar fuera del comedor y así hemos estado trabajando", ha afirmado.

3.000 beneficiarios más

Según los datos aportados por Educación, durante este curso hay 3.000 alumnos más con acceso gratuito al comedor escolar que en 2022. Valencia ha atribuido este incremento al aumento de la inversión y a la ampliación progresiva de la red de comedores.

La responsable autonómica ha destacado que el modelo implantado por la Junta ha permitido ampliar la cobertura del servicio y llegar a más familias.

Críticas al anterior Gobierno

Durante su intervención, la consejera también ha cuestionado la gestión del anterior Ejecutivo socialista en esta materia. Valencia ha criticado la medida de gratuidad universal anunciada en 2023, que ha calificado como una "falsa gratuidad universal".

A su juicio, los resultados actuales demuestran que el modelo desarrollado por el Gobierno regional ha permitido que ningún alumno se quede fuera del comedor escolar, al tiempo que se incrementa el número de beneficiarios y se amplían los servicios disponibles en la comunidad autónoma.