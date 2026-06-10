"Quien visite Cáceres descubrirá una ciudad que preserva su esencia pero que sigue transformándose"

Cáceres recibe este premio en el año en que celebra 40 años como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué significa este aniversario para la ciudad?

Para la ciudad es una oportunidad para recordar de dónde venimos y para visibilizar el impacto, el esfuerzo y el valor real que hay detrás de este logro que ha marcado el desarrollo de Cáceres durante las últimas cuatro décadas. Esta declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad supuso un antes y un después porque consolidó la protección de nuestro legado histórico y nos abrió una importante ventana al mundo. Pero este aniversario no es solo una mirada al pasado. También es una invitación a reflexionar sobre cómo queremos seguir cuidando, conservando y proyectando nuestro patrimonio para las próximas generaciones. Además, nos permite compartir con vecinos y visitantes una programación cultural y divulgativa que refuerza el orgullo de pertenencia y el conocimiento de nuestra historia.

¿Qué cree que sigue sorprendiendo más al visitante cuando entra por primera vez en la Ciudad Monumental?

Creo que es encontrarse con una ciudad histórica extraordinariamente bien conservada y al mismo tiempo descubrir que no vive anclada en el pasado. Cáceres cuenta con la ciudad monumental mejor conservada de España y una de las más importantes de Europa, pero que además ha salido convivir con propuestas culturales contemporáneas de primer nivel. Es esta capacidad para unir patrimonio y vanguardia uno de nuestros grandes rasgos diferenciales. Pocos lugares pueden ofrecer en apenas unos minutos un recorrido que va desde lo más medieval, declarado como Patrimonio de la Humanidad, hasta un referente internacional del arte contemporáneo como es el Museo Helga de Alvear, o incluso el futuro Museo del Madruelo, que será un equipamiento museístico estratégico de primer orden gracias a sus importantes colecciones de cerámica y de instrumentos musicales de todo el mundo. Para seguir ofreciendo un nivel tan alto de excelencia estamos realizando desde el consistorio cacereño un importante esfuerzo de conservación y recuperación patrimonial. El ejemplo principal es el trabajo que se está llevando a cabo sobre la muralla, uno de los elementos más emblemáticos de todo nuestro conjunto histórico. Seguimos avanzando en su reestructuración y en la ampliación progresiva de los recorridos visitables para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de nuevas perspectivas de la ciudad y comprender mejor la dimensión y el valor de este patrimonio excepcional que hemos heredado.

Cáceres ha sabido unir patrimonio, gastronomía, museos, rodajes y grandes eventos. ¿Cuál es hoy su principal fortaleza turística?

Pensamos que nuestra principal fortaleza es que ofrecemos una ciudad auténtica. El patrimonio es nuestro gran elemento diferenciador y el motivo por el que millones de personas nos conocen en todo el mundo. Y a partir de ahí hemos construido una oferta muy completa. Contamos con una gastronomía reconocida que va desde una amplia red de taperías de gran calidad hasta restaurantes prestigiosos distinguidos con estrellas Michelin. Todo ello complementado con una programación cultural estable, festivales de muy distintos formatos y estilos y espacios museísticos de referencia. A todo lo anterior se suma una apuesta cada vez más importante por el deporte. Este año Cáceres es Ciudad Europea del Deporte. Estamos demostrando que Cáceres puede acoger competiciones nacionales e internacionales de disciplinas muy diversas y que nuestro patrimonio puede convertirse también en un escenario único para la práctica deportiva. Pocas ciudades pueden presumir de celebrar pruebas y eventos en un marco tan singular como la ciudad monumental.

¿Cómo se está trabajando para que el turismo no se concentre solo en el casco histórico y llegue también a otros espacios de la ciudad?

Queremos que quien visite Cáceres descubra mucho más que la ciudad monumental, aunque esta siga siendo nuestro principal atractivo. Estamos impulsando rutas y experiencias que conectan el patrimonio histórico con otros espacios culturales, museísticos, naturales y gastronómicos de la ciudad. Las rutas medioambientales de la Universidad Popular por todos nuestros entornos naturales, por ejemplo, tienen un éxito de público incontestable. Y ni que decir tiene el importante proyecto de la neocueva de Maltravieso. Cuando se haya construido la réplica exacta de un tramo de la cueva actual, que contiene una de las expresiones artísticas más importantes de la prehistoria a nivel mundial, Cáceres sumará un punto turístico imprescindible en el entorno de los barrios de Llopis, Nuevo Cáceres y Vistahermosa

La candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 está muy presente en el horizonte. ¿Qué puede aportar ese proyecto a la proyección turística de Cáceres?

Es una oportunidad extraordinaria para marcar un antes y un después desde el punto de vista cultural, de la participación y de la innovación. Más allá del resultado final, el propio proceso ya está generando proyectos, colaboraciones e incluso iniciativas que fortalecen nuestra imagen exterior. Si logramos la capitalidad supondrá un salto muy importante en visibilidad internacional, pero incluso antes de esa decisión estamos construyendo una narrativa de ciudad abierta, creativa y comprometida con la cultura. Ese posicionamiento tiene una clara repercusión directa en el objetivo turístico de Cáceres.

¿Qué mensaje lanzaría a quienes todavía no conocen Cáceres o a quienes hace años que no vuelven?

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Les diría que vengan con tiempo y con ganas de dejarse sorprender. Quien no conoce Cáceres descubrirá una de las ciudades históricas mejor conservadas de Europa y una oferta cultural y gastronómica exquisita. Y quien hace años que no vuelve encontrará una ciudad que ha sabido preservar su esencia mientras continúa transformándose y mejorando día a día. Cáceres mantiene intacto su patrimonio y seguimos sumando nuevos atractivos, nuevos espacios y nuevas experiencias que hacen que siempre haya razones para regresar a Cáceres.