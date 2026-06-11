Abel Bautista destaca el crecimiento del sector olivarero extremeño al inaugurar una nueva almazara

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha destacado este jueves el crecimiento del sector olivarero regional durante la inauguración de la nueva almazara del grupo DCOOP en Pueblonuevo del Guadiana. El responsable autonómico ha subrayado el peso creciente de Extremadura dentro del sector agroganadero español y ha situado esta inversión como un ejemplo del cambio económico que, a su juicio, vive la comunidad.

Extremadura refuerza su peso en el sector olivarero

Durante su intervención, Bautista ha defendido que la apertura de esta nueva planta se enmarca en una “corriente de cambio” que está protagonizando Extremadura y que ha permitido a la región “abandonar el furgón de cola en los rankings económicos nacionales”. El vicepresidente extremeño ha vinculado la llegada de nuevas inversiones agroalimentarias con la mejora de la posición de la comunidad autónoma en el conjunto de la economía nacional.

“Somos ya la tercera comunidad autónoma en producción de aceite de oliva y la segunda en aceituna de mesa, hemos superado las 300.000 hectáreas de olivar y también las 100.000 toneladas de producción en una campaña”, ha detallado Abel Bautista. Con estas cifras, el Ejecutivo regional sitúa al olivar como uno de los grandes motores del campo extremeño y como un sector estratégico para generar actividad económica en el medio rural.

Apuesta por Pueblonuevo del Guadiana

El vicepresidente también ha agradecido la apuesta por Extremadura del grupo DCOOP, considerado el mayor productor mundial tanto de aceite de oliva como de aceituna de mesa, además de ser el primero en España en vino y en leche de cabra. La implantación de esta nueva almazara en Pueblonuevo del Guadiana refuerza la presencia de una de las grandes cooperativas agroalimentarias del sur de Europa en la comunidad autónoma.

“Que la gran cooperativa agroalimentaria del sur de Europa decida invertir en nuestra región es una prueba más de que algo está cambiando en nuestra tierra y que el proyecto Extremadura, que es un proyecto colectivo, va por el buen camino”, ha concluido Abel Bautista. El dirigente autonómico ha defendido que esta inversión confirma la capacidad de Extremadura para atraer proyectos vinculados al campo, la industria agroalimentaria y la transformación de sus producciones.