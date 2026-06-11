Extremadura conocerá este viernes las notas de Selectividad: la estadística anticipa que nueve de cada diez aprobarán

Apenas quedan unas horas para que los 5.873 estudiantes extremeños que se han presentado este año a la PAU, la antigua Selectividad, conozcan sus notas. La Universidad de Extremadura publicará este viernes 12 de junio las calificaciones de la convocatoria ordinaria, después de tres días de exámenes celebrados en 13 sedes repartidas por diez localidades de la región.

La estadística juega a favor de los estudiantes, aunque el resultado concreto de este año aún no se conocerá hasta este viernes. Los últimos datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades reflejan que nueve de cada diez alumnos supera la PAU. En 2025 aprobó el 89,98% de los estudiantes de segundo de bachillerato y ciclos formativos que se presentaron, un porcentaje todavía muy alto aunque inferior al del año anterior, cuando superó la prueba el 92,95%.

En Extremadura, además, los alumnos que superaron la PAU obtuvieron el año pasado una de las notas medias de acceso a la universidad más altas del país: 7,49 puntos. Solo Murcia, con 7,68, y Andalucía, con 7,50, quedaron por encima, mientras que la media nacional fue de 7,32.

Así se desarrolla la PAU en el Instituto Santa Eulalia de Mérida / JAVIER CINTAS

Más alumnos que el año pasado

La convocatoria ordinaria de este año ha reunido en Extremadura a 5.873 jóvenes, casi 350 más que en 2025 y más de un 6% por encima del curso anterior, según destacaron la Junta y la Universidad de Extremadura en el inicio de las pruebas.

Los exámenes se han celebrado en sedes distribuidas por Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Don Benito, Villanueva de la Serena, Zafra, Llerena, Plasencia y Navalmoral de la Mata. La convocatoria ordinaria comenzó el pasado 2 de junio y se prolongó hasta el jueves 4, con un calendario marcado por las materias comunes y las asignaturas de modalidad y admisión.

La UEx publicará las calificaciones este viernes

Según el calendario de la Universidad de Extremadura, este viernes se publicarán las calificaciones de la convocatoria ordinaria en la web, se activará la consulta de actas para los centros y se habilitará la descarga de las tarjetas provisionales para el alumnado.

A partir de ahí, se abrirá el plazo para solicitar la revisión de calificaciones, que irá del 15 al 17 de junio, hasta las 14.00 horas del último día. Los resultados tras el proceso de revisión se publicarán el 25 de junio.

Después, los estudiantes podrán solicitar la visualización de exámenes entre el 26 y el 29 de junio, también hasta las 14.00 horas. Esa petición deberá realizarse por registro electrónico oficial a la Sección de Acceso de la UEx y, de forma provisional, adelantarse por correo electrónico a alumba@unex.es. La visualización de exámenes está prevista para el 3 de julio, a las 12.30 horas.

Un aprobado masivo, aunque algo menor que en 2024

La última estadística ministerial refleja que en 2025 se matricularon en la PAU 281.956 estudiantes de segundo de bachillerato y ciclos de formación profesional, de los que aprobaron 253.728. En 2024 se habían matriculado 280.092 alumnos y aprobaron 260.350.

El porcentaje de aptos, por tanto, ha seguido siendo muy elevado, aunque ha bajado del 92,95% al 89,98%. Si se incluye también al alumnado extranjero, el número de matrículas de PAU alcanzó en 2025 las 320.927, con 314.746 aprobados. Y al sumar a las personas que realizaron la prueba para mayores de 25, 40 y 45 años, la cifra total ascendió a 339.161, frente a las 341.831 de 2024.

En la fase general, la nota media se situó en 6,71 puntos, mientras que la nota media solo en la fase general de los aptos fue de 6,22, frente al 6,43 registrado el año anterior.

La fase específica, clave para subir nota

La mayoría de los bachilleres que se presenta a la PAU realiza las dos fases de la prueba: la general, con asignaturas comunes y obligatoria para acceder a la universidad, y la específica, que permite subir la nota de admisión.

Para acceder a la universidad pública basta con la nota de acceso, que se calcula con la media de primero y segundo de bachillerato y la nota obtenida en los exámenes obligatorios de la PAU. Sin embargo, para entrar en grados con mucha demanda, como los sanitarios, o en titulaciones vinculadas a la inteligencia artificial y los datos, muchos estudiantes necesitan presentarse a la fase específica para elevar su puntuación hasta los 14 puntos.

El año pasado, 229.525 estudiantes se presentaron a las dos fases. Otros 21.959 hicieron solo la prueba general y 26.951 se examinaron únicamente de la fase específica. Además, 1.250 alumnos más que en 2024 se presentaron de nuevo a la fase para subir nota, un dato que refleja la presión de las elevadas notas de admisión en algunos grados y universidades.

Química y Biología, las más elegidas

Las asignaturas optativas de Química y Biología siguen siendo las más elegidas por el alumnado de segundo de bachillerato para mejorar la nota. En 2025 se presentaron 90.711 estudiantes a Química y 81.542 a Biología. Física reunió a 57.236 alumnos.

También ganó peso la materia de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio y Economía de la Empresa, con 67.263 estudiantes. Según los datos de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), las titulaciones de negocios, administración y derecho agruparon el 20,9% del alumnado de grado en España en el curso 2023-2024. Además, el mejor dato de afiliación a la Seguridad Social se da entre los graduados de ADE, con un 77,24% de afiliados a los cuatro años de obtener el título y una media salarial de 29.080 euros.

En el lado contrario, las asignaturas menos demandadas en la parte específica fueron Historia del Arte, con 14.253 estudiantes, y Dibujo Técnico II, con 28.088.

Más dobles correcciones

Los datos del ministerio también reflejan un aumento de las dobles correcciones. En 2025, el porcentaje fue del 12%, por encima del 8,44% registrado en 2024. Esa proporción fue mayor en la convocatoria extraordinaria, con un 20%, frente al 10,86% de la ordinaria.

En Extremadura, la convocatoria extraordinaria se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. Las calificaciones se publicarán el 9 de julio, el plazo de revisión irá del 10 al 14 de julio, los resultados tras la revisión se conocerán el 20 de julio y la visualización de exámenes está fijada para el 24 de julio, a las 10.00 horas.