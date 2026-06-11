La FP extremeña afila sus habilidades para las próximas Skills

La Formación Profesional extremeña se prepara para seguir compitiendo. La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha reafirmado este miércoles la apuesta de la Junta por estas enseñanzas durante la Jornada de Difusión de las competiciones Skills, un encuentro en el que ha puesto en valor el trabajo de docentes, coordinadores, equipos directivos y responsables educativos para consolidar una cultura de excelencia en la FP de la región.

Valencia ha defendido que las Skills son mucho más que una competición entre alumnos. A su juicio, fomentan la superación personal, la excelencia profesional y competencias transversales como el trabajo en equipo, la gestión del tiempo, la resiliencia o la capacidad de adaptación. También ha destacado que estas pruebas evidencian la calidad de la FP extremeña y su conexión con los estándares europeos.

Oferta récord

La consejera ha anunciado que la oferta de Formación Profesional para el próximo curso alcanzará por primera vez las 828 enseñanzas, una cifra que la Junta considera histórica y que incluirá nuevas titulaciones adaptadas a las necesidades del tejido productivo regional.

Entre las novedades figuran los ciclos de Técnico en Seguridad, Fabricación de Elementos Metálicos, Coordinación de Emergencias y Protección Civil, Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos, Recursos y Servicios en la Nube y Corte y Cata de Jamón y Paleta.

Valencia ha recordado además que la Formación Profesional presenta actualmente una tasa de empleabilidad superior al 80%, que llega incluso al 100% en numerosos ciclos formativos de grado superior. También ha subrayado que cada vez más estudiantes utilizan esta vía como acceso posterior a los estudios universitarios.

La titular de Educación ha destacado el incremento de la inversión destinada a las competiciones Skills, que ha pasado de 55.658 euros en 2022 a cerca de 500.000 euros en 2026. Según ha señalado, esta evolución supone multiplicar casi por diez los recursos destinados a estas pruebas en apenas cuatro años.

La consejera de Educación, Sandra Valencia, en las jornadas de difusión de las cmopeticiones Skills, este miércoles. / JUNTA DE EXTREMADURA

La jornada ha reunido a más de 200 docentes procedentes de 53 centros educativos, a quienes Valencia ha animado a seguir impulsando la participación en estas competiciones y a actuar como embajadores de la Formación Profesional en sus respectivos centros.

¿Qué son las Skills?

Las Skills son competiciones de Formación Profesional en las que el alumnado demuestra sus capacidades técnicas en distintas especialidades, desde la automoción o la cocina hasta la informática, la industria, la sanidad o los servicios. Funcionan como un escaparate del talento joven y como una forma de medir, en condiciones prácticas, la preparación de los futuros profesionales.

"La FP no es una alternativa. La FP es excelencia, innovación y el puente entre el aprendizaje y el empleo de calidad. Y las Skills son su mejor expresión", ha asegurado la consejera.