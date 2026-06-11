IberPro pondrá el sabor ibérico a la gala con dos selectos jamones de cebo de más de 30 meses

El jamón ibérico de una noche tan especial corre este año a cargo de Iberpro —Ibéricos Propios de Torrecilla de la Tiesa—, una firma que cumple un cuarto de siglo de trayectoria y que destaca por la excelencia de su producto. En concreto, se degustarán dos jamones de cebo ibéricos, 50% raza ibérica, con más de 30 meses de curación y un peso que oscila entre los 8 y los 9 kilos.

Antonio Ávila, propietario de Iberpro, explica que la empresa comenzó su andadura en el año 2000 y que un lustro después el éxito logrado les obligó a ampliar el matadero. «Los cerdos con los que elaboramos nuestros productos ibéricos son de producción propia, de nuestras hembras madre, comen nuestros piensos y se crían en nuestras dehesas. Recientemente, hemos ampliado el número de madres y esperamos contar a finales de año con 325 para llegar a una producción de 3.000 cerdos anuales», señala.

En cuanto al secreto de un buen jamón, Antonio Ávila indica que se trata de la conjunción de varios factores: «raza, alimentación, cuidado posterior, curado natural en secadero y buen trato».

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La propia firma destaca que elabora sus jamones aunando tradición y modernidad, con ganadería propia, matadero certificado y secadero propio. En el caso del jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, IberPro señala que procede de animales alimentados en la comarca de Trujillo con pienso, cereales, hierbas y plantas silvestres, y que su elaboración artesanal busca preservar el sabor, la textura y el aroma característicos del producto ibérico extremeño.