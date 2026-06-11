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Ibéricos Propios de Torrecillas de la Tiesa

IberPro pondrá el sabor ibérico a la gala con dos selectos jamones de cebo de más de 30 meses

La firma de Torrecilla de la Tiesa, que cumple 25 años, elabora sus productos con cerdos de producción propia criados en sus dehesas

IberPro pondrá el sabor ibérico a la cala con dos selectos jamones de cebo de más de 30 meses.

IberPro pondrá el sabor ibérico a la cala con dos selectos jamones de cebo de más de 30 meses. / EL PERIÓDICO

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Juan José Ventura

Juan José Ventura

Cáceres

El jamón ibérico de una noche tan especial corre este año a cargo de Iberpro —Ibéricos Propios de Torrecilla de la Tiesa—, una firma que cumple un cuarto de siglo de trayectoria y que destaca por la excelencia de su producto. En concreto, se degustarán dos jamones de cebo ibéricos, 50% raza ibérica, con más de 30 meses de curación y un peso que oscila entre los 8 y los 9 kilos.

Antonio Ávila, propietario de Iberpro, explica que la empresa comenzó su andadura en el año 2000 y que un lustro después el éxito logrado les obligó a ampliar el matadero. «Los cerdos con los que elaboramos nuestros productos ibéricos son de producción propia, de nuestras hembras madre, comen nuestros piensos y se crían en nuestras dehesas. Recientemente, hemos ampliado el número de madres y esperamos contar a finales de año con 325 para llegar a una producción de 3.000 cerdos anuales», señala.

En cuanto al secreto de un buen jamón, Antonio Ávila indica que se trata de la conjunción de varios factores: «raza, alimentación, cuidado posterior, curado natural en secadero y buen trato».

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La propia firma destaca que elabora sus jamones aunando tradición y modernidad, con ganadería propia, matadero certificado y secadero propio. En el caso del jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, IberPro señala que procede de animales alimentados en la comarca de Trujillo con pienso, cereales, hierbas y plantas silvestres, y que su elaboración artesanal busca preservar el sabor, la textura y el aroma característicos del producto ibérico extremeño.

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