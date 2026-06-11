Javier Álvarez liderará unas Juventudes Socialistas "de clase obrera" en Extremadura

El cacereño Javier Álvarez, de 28 años, ha formalizado su precandidatura a la Secretaría General de Juventudes Socialistas de Extremadura (JSEx) dentro del proceso de renovación interna que culminará los días 17 y 18 de julio con la celebración del Congreso Regional. Álvarez, actual secretario general de Juventudes Socialistas de la ciudad de Cáceres, encabeza una candidatura bajo el lema "Pasa por ti".

Al tratarse de una precandidatura única, será proclamado secretario general una vez concluya el proceso de recogida y validación de avales entre la militancia extremeña. Su proyecto plantea redefinir el papel de la organización juvenil socialista en la agenda política regional, con más presencia en la calle y mayor conexión con el tejido asociativo.

"Clase obrera joven"

Álvarez ha señalado que su propuesta nace con el objetivo de "armar una organización que represente a la juventud extremeña de clase obrera", un reto que asume, según ha indicado, "con ilusión y con fuerza" para dar una voz propia a los jóvenes de la región.

La candidatura plantea transformar la estructura interna para dotar a Juventudes Socialistas de Extremadura de un movimiento "constante" que pueda participar de forma activa en movilizaciones y luchas sociales. El objetivo, según el precandidato, es que la organización no sea solo un "espectador", sino un "referente" en la defensa de los derechos de la juventud trabajadora.

El proyecto también apuesta por reforzar la relación con el mundo asociativo extremeño, mediante la colaboración con colectivos y plataformas para crear redes de apoyo mutuo y fomentar la participación juvenil en municipios y comarcas. Además, prevé generar espacios de aprendizaje político y ocio alternativo en los que la política se entienda como una herramienta "útil y accesible".

Dos extremeños en la dirección federal

Este proceso regional llega días después de que dos militantes extremeños, Fran Melchor y Laura Iglesias, se hayan incorporado a la nueva Comisión Ejecutiva Federal de Juventudes Socialistas de España tras la celebración del XXVII Congreso Federal.

Melchor asumirá la Secretaría de Formación y Laura Iglesias la Secretaría de Unión Europea, según ha destacado Juventudes Socialistas de Extremadura. La organización considera que estos nombramientos refuerzan la representación extremeña en los órganos de dirección y decisión de JSE.

La incorporación de ambos se interpreta desde la organización regional como una oportunidad para llevar las inquietudes y propuestas de la juventud extremeña a los espacios federales. "Extremadura continúa así aportando talento, compromiso y nuevas ideas al proyecto colectivo del socialismo joven", ha concluido JSEx.