Del Bernabeu a la gala de los Premios Turismo Extremadura
José Luis Íñigo Azores, un cortador de jamón de palco VIP
José Luis Íñigo Azores, experto cortador de jamón ibérico, ha pasado de lonchear para el ejército a trabajar en el Estadio Santiago Bernabeu
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La velada contará con un cortador de jamón ibérico excepcional: José Luis Íñigo Azores. Natural de Torrecillas de la Tiesa, es cortador profesional de jamón desde el año 2016. Durante mucho tiempo trabajó en una fábrica de embutidos, loncheando el jamón con destino a los bocadillos para los soldados del ejército español. Ahora es autónomo y trabaja para restaurantes, bares a los que sirve su producto envasado al vacío. Igualmente es habitual verlo en eventos, comuniones y bodas. Actualmente, trabaja en el Estadio Santiago Bernabeu cortando jamón ibérico en los palcos VIP del Real Madrid.
- La influencer Zulema Romero, fichaje de María Guardiola, renuncia al acta de diputada en la Asamblea de Extremadura
- Guardiola y Nacho Cano lanzan desde Medellín el instituto internacional Extremestiza
- Calendario escolar de Extremadura: Ya hay fecha para el inicio del curso 2026/2027
- Hasta 600 euros para alumnos de Primaria y ESO en Extremadura con una media de 9
- Ya es oficial: Extremadura tendrá un macropuente de cuatro días en octubre de 2027
- Estos son los institutos de Extremadura que estrenan ciclos de FP: desde Video Disc-Jockey hasta Servicios en la Nube
- Zulema Romero, influencer y exdiputada en tiempo récord con 25 años: 'No daba el 100% ni en la política ni en mi negocio
- La localidad extremeña de Robledollano aspira a fundir 3.350 toneladas al año de estaño cordobés