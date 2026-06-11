Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Del Bernabeu a la gala de los Premios Turismo Extremadura

José Luis Íñigo Azores, un cortador de jamón de palco VIP

José Luis Íñigo Azores, experto cortador de jamón ibérico, ha pasado de lonchear para el ejército a trabajar en el Estadio Santiago Bernabeu

José Luis Íñigo Azores, un cortador de jamón de palco VIP.

José Luis Íñigo Azores, un cortador de jamón de palco VIP. / EL PERIÓDICO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Juan José Ventura

Juan José Ventura

Piornal

La velada contará con un cortador de jamón ibérico excepcional: José Luis Íñigo Azores. Natural de Torrecillas de la Tiesa, es cortador profesional de jamón desde el año 2016. Durante mucho tiempo trabajó en una fábrica de embutidos, loncheando el jamón con destino a los bocadillos para los soldados del ejército español. Ahora es autónomo y trabaja para restaurantes, bares a los que sirve su producto envasado al vacío. Igualmente es habitual verlo en eventos, comuniones y bodas. Actualmente, trabaja en el Estadio Santiago Bernabeu cortando jamón ibérico en los palcos VIP del Real Madrid.

José Luis Íñigo Azores, un cortador de jamón de palco VIP.

José Luis Íñigo Azores, un cortador de jamón de palco VIP. / EL PERIÓDICO

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents