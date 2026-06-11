La velada contará con un cortador de jamón ibérico excepcional: José Luis Íñigo Azores. Natural de Torrecillas de la Tiesa, es cortador profesional de jamón desde el año 2016. Durante mucho tiempo trabajó en una fábrica de embutidos, loncheando el jamón con destino a los bocadillos para los soldados del ejército español. Ahora es autónomo y trabaja para restaurantes, bares a los que sirve su producto envasado al vacío. Igualmente es habitual verlo en eventos, comuniones y bodas. Actualmente, trabaja en el Estadio Santiago Bernabeu cortando jamón ibérico en los palcos VIP del Real Madrid.

José Luis Íñigo Azores, un cortador de jamón de palco VIP. / EL PERIÓDICO