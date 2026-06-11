Laureano León: "Extremadura no es solo un destino, es una experiencia, una tierra que deja huella"

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Laureano León, cerró la décima edición de los Premios Turismo Extremadura con un mensaje de reconocimiento al talento, el esfuerzo y la dedicación de quienes contribuyen a hacer de la región un destino único.

Durante su intervención en la gala, celebrada en la Hospedería La Serrana de Piornal, León destacó que los galardonados de esta edición representan distintos ejemplos de lo que significa el turismo para Extremadura, desde el patrimonio y la gastronomía hasta la cultura, la naturaleza, la innovación y la recuperación de la historia como experiencia viva.

Virtudes de cada galardonado

El consejero subrayó el valor de Cáceres como destino capaz de conjugar historia, patrimonio y proyección internacional. También puso en valor al Camping Río Jerte como ejemplo de un turismo que ha sabido crecer sin perder el alma, ligado a la autenticidad, el respeto por la naturaleza y el trato familiar.

En el ámbito gastronómico, León destacó el papel de Dromo y de su chef, Juanma Salgado, al situar la cocina extremeña en el mapa nacional desde Badajoz, demostrando que tradición y vanguardia pueden avanzar juntas. Asimismo, resaltó la figura de Jesús Mateos Brea, cuya obra proyecta una imagen contemporánea, creativa y profundamente humana de Extremadura a través del arte urbano.

El consejero también se refirió a Termarium, la iniciativa turística de Baños de Montemayor, como ejemplo de cómo la historia puede convertirse en una oportunidad. En este sentido, elogió su capacidad para transformar el pasado romano de la localidad en una experiencia viva, participativa y atractiva.

Más allá de los méritos concretos de cada premiado, Laureano León afirmó que todos comparten un elemento común: el alma. Habló de la hospitalidad sincera, del orgullo por lo propio y de esa forma de acoger que convierte una visita en un recuerdo imborrable.

Trabajo de los empresarios

El responsable regional de Turismo quiso reconocer especialmente el trabajo de los empresarios del sector, recordando que detrás de cada experiencia memorable hay iniciativa, esfuerzo y una apuesta constante por la excelencia.

León defendió el compromiso de la Junta de Extremadura con un modelo turístico que emociona, respeta y construye futuro sin olvidar sus raíces. Un turismo, señaló, que no solo genera oportunidades, sino que también fortalece la identidad de la región.

Agradecimientos a El Periódico Extremadura

El consejero agradeció además a El Periódico Extremadura y al Grupo Prensa Ibérica el impulso de unos galardones que alcanzan su décima edición plenamente consolidados. También trasladó su felicitación a todos los premiados por contribuir, con su trabajo diario, a contar al mundo quién es Extremadura.

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“Extremadura no es solo un destino. Es una experiencia, un lujo que no se compra, una tierra que deja huella”, concluyó Laureano León, en un cierre que resumió el espíritu de una noche dedicada a celebrar la fortaleza, la diversidad y la proyección del turismo extremeño.