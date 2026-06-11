sec
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 11de junio de 2026
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Presentamos los datos actualizados a día 11 de junio de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Lonja de Extremadura, jueves 11 de junio de 2026Lonja de Extremadura, jueves 11 de junio de 2026
- La influencer Zulema Romero, fichaje de María Guardiola, renuncia al acta de diputada en la Asamblea de Extremadura
- Guardiola y Nacho Cano lanzan desde Medellín el instituto internacional Extremestiza
- Calendario escolar de Extremadura: Ya hay fecha para el inicio del curso 2026/2027
- Hasta 600 euros para alumnos de Primaria y ESO en Extremadura con una media de 9
- Estos son los institutos de Extremadura que estrenan ciclos de FP: desde Video Disc-Jockey hasta Servicios en la Nube
- Zulema Romero, influencer y exdiputada en tiempo récord con 25 años: 'No daba el 100% ni en la política ni en mi negocio
- Seis pueblos extremeños tendrán comedor escolar por primera vez el próximo curso
- La localidad extremeña de Robledollano aspira a fundir 3.350 toneladas al año de estaño cordobés