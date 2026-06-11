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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 11de junio de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Ovejas merinas.

Ovejas merinas. / Silvia Sánchez Fernández

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El Periódico Extremadura

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Presentamos los datos actualizados a día 11 de junio de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja de Extremadura, jueves 11 de junio de 2026

Lonja de Extremadura, jueves 11 de junio de 2026

Lonja de Extremadura, jueves 11 de junio de 2026

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