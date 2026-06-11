El Periódico Extremadura extiende en Piornal la alfombra roja al turismo regional

Piornal se convierte ya en el punto de encuentro del turismo extremeño. El pueblo más alto de la región acoge a esta hora la décima edición de los Premios Turismo Extremadura, unos galardones instituidos por El Periódico Extremadura, del Grupo Prensa Ibérica, para reconocer la labor de destinos, empresas, proyectos y profesionales que contribuyen a reforzar la imagen de Extremadura como destino turístico. La cita cuenta con el impulso de la Junta de Extremadura y la colaboración del Ayuntamiento de Piornal.

La gala se celebra en la Hospedería La Serrana, un edificio centenario que acaba de abrir de nuevo sus puertas después de más de doce años cerrado y tras una remodelación integral de sus instalaciones. Su reapertura añade un valor especial a esta edición, al celebrarse en un espacio emblemático que vuelve a incorporarse a la oferta turística y hostelera del norte de Cáceres.

Fotogalería | Premios Turismo desde la Hospedaría La Serrana, en Piornal /

El acto cuenta con una nutrida presencia institucional. Entre las autoridades figuran José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura; Laureano León, consejero de Cultura, Turismo y Deportes; Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres; Javier Prieto, alcalde de Piornal; y María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura.

Para conducir la gala, los periodistas de esta casa Rocío Muñoz y Ángel García, en una edición que también visibiliza el talento joven del nuevo periodismo que apuesta por esta tierra.

El evento reúne a representantes del sector turístico, empresarial, cultural y social de Extremadura en una edición especialmente simbólica, al cumplirse diez años de unos premios ya consolidados en el calendario regional. La cita servirá para poner en valor el excelente momento que vive el turismo extremeño y la diversidad de una oferta que combina patrimonio, naturaleza, gastronomía, alojamiento, cultura, innovación y experiencias vinculadas al territorio.

Los premiados de la décima edición

A lo largo de la noche se entregan los reconocimientos de esta décima edición, que distinguirán a diferentes protagonistas del turismo regional por su aportación a la promoción, la calidad y la proyección de Extremadura.

Los galardonados son Cáceres, con el Premio Turismo Extremadura 2026; Jesús Mateos Brea, en la categoría de Difusión de Extremadura; Termarium, como Iniciativa Turística; Restaurante Dromo, en Gastronomía; y Camping Río Jerte, como Alojamiento Turístico. El jurado ha estado compuesto por María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura; Nelia Pulido, directora comercial de El Periódico Extremadura; José Manuel Hernández Mogollón, decano de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo; Jesús Bravo, gerente del Clúster del Turismo de Extremadura; David Salazar, director general de CIEM; José Carlos Hernández, representante de la Confederación Independiente de Empresarios (CIEM); Ignacio Lozano, presidente de la Federación Extremeña de Empresarios de Turismo (FEEXTUR); y Juan José Ventura, redactor de El Periódico Extremadura

Con estos reconocimientos, El Periódico Extremadura vuelve a poner el foco en quienes sostienen desde el territorio una parte esencial de la identidad regional: empresas, profesionales y proyectos que no solo generan actividad económica, sino que también ayudan a contar Extremadura desde su paisaje, su mesa, su patrimonio y su forma de recibir al visitante.

LOS GALARDONES En la categoría Turismo Extremadura, el premio ha recaído en Cáceres, una ciudad que vive en 2026 un año especialmente simbólico al cumplirse el 40 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y con la mirada puesta en el reconocimiento futuro como Capital Europea de la Cultura 2031. El reconocimiento valora la fuerza de un destino que ha sabido convertir su conjunto monumental en una referencia turística nacional e internacional. Su recinto intramuros, sus palacios, iglesias, conventos, museos, jardines escondidos y calles empedradas conforman una de las grandes señas de identidad de Extremadura. Cáceres llega a esta décima edición de los premios en un momento de especial proyección. La conmemoración de sus cuatro décadas como Ciudad Patrimonio marca buena parte de su estrategia cultural y turística, con actividades, campañas promocionales y una programación pensada para reforzar la imagen de una ciudad que combina historia, belleza monumental, gastronomía, rodajes, festivales y una creciente oferta cultural. Alojamiento Turístico: Camping Río Jerte El premio en la categoría de Alojamiento Turístico ha sido para Camping Río Jerte, en Navaconcejo, un establecimiento ligado al propio nacimiento del turismo en el Valle del Jerte. Fundado en 1986, representa la historia viva de un modelo de turismo rural y de naturaleza que ha crecido junto a uno de los destinos más reconocidos de Extremadura. Su trayectoria familiar, su arraigo en el territorio y su capacidad para evolucionar sin perder identidad han sido claves en la decisión del jurado. El Camping Río Jerte comenzó como una propuesta pionera de acampada y restauración en un momento en el que el turismo rural apenas empezaba a abrirse camino. Con el paso del tiempo, ha incorporado bungalows de obra en piedra y madera de castaño, integrados en el paisaje y pensados para ampliar la experiencia del viajero más allá de la temporada estival. Su ubicación junto al río Jerte, su piscina natural, su vinculación con el entorno y su aportación al empleo local lo convierten en un ejemplo de alojamiento con personalidad propia, capaz de atraer a varias generaciones de visitantes. Premio Gastronomía: Dromo En Gastronomía, el galardón ha sido concedido a Dromo, el restaurante pacense dirigido por Juanma Salgado. Su reconocimiento llega en un momento especialmente relevante para el proyecto, que ha situado a Badajoz en el mapa de la cocina contemporánea española. Dromo representa una gastronomía extremeña actual, ambiciosa y reconocible, capaz de dialogar con la tradición desde una mirada moderna, técnica y muy personal. El restaurante ha ganado visibilidad por su evolución, por la madurez de su propuesta y por el protagonismo de un chef que ha convertido su cocina en una experiencia íntima, cuidada y con identidad. Juanma Salgado ha logrado construir un lenguaje propio en torno al producto, la memoria y la vanguardia, con una cocina que no renuncia a las raíces extremeñas, pero las proyecta hacia un escenario más amplio. Su presencia en guías gastronómicas (2 Soles Guía Repsol) y la proyección competitiva del chef refuerzan el peso de Dromo como uno de los nombres imprescindibles del actual momento gastronómico regional. Difusión de Extremadura: Brea El Premio Difusión de Extremadura ha sido para Jesús Mateos Brea, artista placentino que ha conseguido llevar el arte urbano extremeño a una dimensión de gran visibilidad. Su trabajo ha unido patrimonio, tradición religiosa, lenguaje contemporáneo y capacidad de atracción turística, especialmente a través de sus murales vinculados a la Semana Santa de Plasencia. Brea ha demostrado que el arte puede convertirse también en herramienta de promoción del territorio. Tras el impacto de El Descendimiento, mural instalado entre las dos catedrales de Plasencia y reconocido como mejor mural del mundo del mes de febrero de 2025 por la plataforma Street Art Cities, el artista volvió a protagonizar en 2026 una intervención de gran formato con una Dolorosa situada en la fachada de Santo Domingo. La obra, concebida como imagen de la Semana Santa placentina, ha reforzado la conexión entre creación artística, patrimonio monumental y promoción turística. El reciente mural en reconocimiento a Robe Iniesta ha tenido una amplia repercusión nacional. Su capacidad para generar conversación, atraer visitantes y proyectar una imagen contemporánea de Extremadura explica este reconocimiento. Iniciativa Turística: Termarium Por último, el Premio a la Iniciativa Turística ha sido para Termarium, la celebración de Baños de Montemayor que transforma el pasado romano de la localidad en una experiencia participativa. La cita ha sabido convertir el legado termal del municipio en un recurso turístico vivo, combinando visitas a las termas romanas, teatro, desfiles, mercatum, talleres infantiles, recreaciones históricas y gastronomía temática. Termarium destaca por su capacidad para unir patrimonio, ocio, cultura y hostelería en torno a una identidad muy reconocible. Durante su celebración, Baños de Montemayor recupera su vinculación con el mundo romano y la Vía de la Plata mediante una programación pensada para vecinos y visitantes. La ruta de la tapa romana, los espectáculos, las comitivas y las actividades familiares convierten el evento en una propuesta diferenciada dentro del calendario turístico de primavera.

El escenario elegido refuerza el sentido territorial de estos premios. La Hospedería La Serrana se ubica en Piornal, el pueblo más alto de Extremadura, y su historia está ligada a la propia relación del territorio con la salud, la montaña y el turismo.

El edificio abrió en 1937 como sanatorio para enfermedades respiratorias, aprovechando la altura de Piornal y las condiciones de la sierra. Fue inaugurado con el nombre de San José de Piornal y respondió a una época en la que los médicos buscaban grandes altitudes para el tratamiento de problemas pulmonares. Aquella primera etapa se prolongó hasta 1944, cuando la aparición de nuevos medicamentos hizo que este tipo de sanatorios dejara de ser necesario y sus pacientes fueron trasladados.

Después llegaron otros usos. Tras años sin una función clara, el inmueble fue cedido en 1965 y fue pasando por distintas manos hasta convertirse en uno de los establecimientos hoteleros más relevantes del Valle del Jerte. Más tarde, el deterioro, la falta de mantenimiento y los problemas de gestión provocaron su cierre.

La gran recuperación ha llegado tras una inversión cercana a los tres millones de euros por parte de la Diputación de Cáceres para rehabilitar el espacio por completo. Ahora, La Serrana ha reabierto como una moderna hospedería de cuatro estrellas, con 29 habitaciones, tecnología sostenible y capacidad para generar empleo en la zona.

El nombre del edificio rinde homenaje a la conocida leyenda extremeña de La Serrana de la Vera, la historia de una mujer que, tras sufrir un desamor, se refugió en la montaña y juró vengarse de los hombres. Esa memoria popular da hoy identidad a un establecimiento que vuelve a mirar al futuro desde un enclave privilegiado del norte cacereño.

La elección de Piornal y de La Serrana refuerza también la voluntad de estos premios de acercarse cada año a espacios representativos de la identidad turística extremeña. En esta ocasión, el entorno del Valle del Jerte acoge una noche dedicada a reconocer el trabajo de quienes hacen de Extremadura un destino cada vez más visible, competitivo y atractivo.

El lugar elegido no es casual. Piornal resume buena parte de los valores que definen el turismo interior extremeño: altura, paisaje, tradición, cultura popular, gastronomía y una forma de vida vinculada a la montaña. La reapertura de La Serrana añade, además, un mensaje de fondo: la recuperación de edificios singulares también puede convertirse en motor turístico, económico y emocional para los pueblos.

Música, gastronomía y brindis extremeño

La música tendrá también un papel destacado en la gala con la actuación de Milo Ke Mandarini, el dúo formado por Carlos Ramírez e Isabel Martín. La formación trabaja desde 2008 en la investigación y difusión de las músicas de raíz ibérica y mediterránea, con una propuesta que nace de una forma muy personal de sentir la música tradicional y la cultura popular del área mediterránea.

Los invitados serán agasajados con un vino de honor en el que se lonchearán dos jamones ibéricos de IberPro, industria de Torrecillas de la Tiesa, y se servirá Torta del Casar DOP. Para brindar, la gala contará con vinos de Bodegas Ruiz Torres: Verdejo y Attelea Tinto Roble 2023.

La gastronomía, como el turismo, aparecerá así como una extensión natural del territorio. No será solo un acompañamiento de la gala, sino una forma más de mostrar la calidad de los productos extremeños y su capacidad para enriquecer la experiencia turística.

Un periódico ligado a Extremadura desde 1923

La décima edición de estos premios tiene también un valor especial para El Periódico Extremadura, una cabecera fundada el 1 de abril de 1923 y considerada decana de la prensa en la comunidad. Desde Cáceres, el diario ha acompañado durante más de un siglo la actualidad política, social, cultural y económica de la región.

Tras su etapa en el Grupo Zeta, el periódico fue adquirido por Prensa Ibérica en 2019, dentro de la integración de los activos de aquel grupo editorial. Desde entonces, ha reforzado su pertenencia a uno de los grandes grupos de comunicación del país, manteniendo una personalidad regional muy marcada y una vinculación directa con la vida pública extremeña.

Los Premios Turismo Extremadura forman parte de esa vocación de presencia en el territorio. No se limitan a entregar galardones, sino que buscan generar un espacio de encuentro entre instituciones, empresas, profesionales y sociedad civil en torno a uno de los sectores con mayor capacidad de crecimiento para la comunidad.

Diez ediciones después, los Premios Turismo Extremadura llegan a Piornal como una cita consolidada y con una lectura clara: el turismo extremeño ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad plural, reconocible y con capacidad de competir desde su propia identidad.

La gala de La Serrana sirve para celebrar a los premiados, pero también para reconocer a todo un sector que ha sabido convertir la singularidad de Extremadura en una fortaleza. En una noche de alfombra roja, el protagonismo será para quienes cada día abren alojamientos, atienden restaurantes, diseñan experiencias, conservan patrimonio, promocionan destinos y hacen que el visitante no solo llegue, sino que quiera volver.