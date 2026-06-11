Piornal acoge hoy la entrega de los Premios Turismo de El Periódico Extremadura en su décima edición

Piornal se convierte esta noche en el punto de encuentro del turismo extremeño con la celebración de la décima edición de los Premios Turismo Extremadura, unos galardones instituidos por El Periódico Extremadura, del Grupo Prensa Ibérica, para reconocer la labor de destinos, empresas, proyectos y profesionales que contribuyen a reforzar la imagen de la región como destino turístico. Cuenta con el impulso de la Junta de Extremadura y la colaboración del Ayuntamiento de Piornal.

La gala contará con una nutrida presencia institucional, en la que destaca Jose Luis Quintana, delegado del Gobierno de Extremadura: Laureano León, consejero de Cultura, Turismo y Deportes; Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres; Javier Prieto, alcalde de Piornal; y María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, entre otras muchas autoridades.

Los invitados serán agasajados con un vino de honor en el que se lonchearán dos jamones ibéricos de IberPro, industria de Torrecillas de la Tiesa; y se servirá Torta del Casar DOP. Para brindar, nada mejor que los vinos de Bodegas Ruiz Torres: Verdejo y Attelea Tinto Roble 2023.

El evento reunirá a representantes del sector turístico, empresarial, cultural y social de Extremadura en una edición especialmente simbólica, al cumplirse diez años de unos premios ya consolidados en el calendario regional. La cita servirá para poner en valor el excelente momento que vive el turismo extremeño y la diversidad de una oferta que combina patrimonio, naturaleza, gastronomía, alojamiento, cultura, innovación y experiencias vinculadas al territorio.

Milo Ke Mandarini, dúo integrado por Carlos Ramírez e Isabel Martín, pondrá la banda sonora de la entrega de premios. / EL PERIÓDICO

El escenario elegido será la Hospedería La Serrana, en Piornal, un edificio centenario que acaba de abrir de nuevo sus puertas después de más de doce años cerrado y tras una remodelación integral de sus instalaciones. Su reapertura añade un valor especial a la gala, al celebrarse en un espacio emblemático que vuelve a incorporarse a la oferta turística y hostelera del norte de Cáceres.

La elección de La Serrana refuerza, además, el sentido territorial de estos premios, que cada año buscan acercarse a espacios representativos de la identidad turística extremeña. En esta ocasión, Piornal y el entorno del Valle del Jerte acogen una noche dedicada a reconocer el trabajo de quienes hacen de Extremadura un destino cada vez más visible, competitivo y atractivo.

La música tendrá también un papel destacado en la gala con la actuación de Milo Ke Mandarini, el dúo formado por Carlos Ramírez e Isabel Martín. La formación trabaja desde 2008 en la investigación y difusión de las músicas de raíz ibérica y mediterránea, con una propuesta que nace de una forma muy personal de sentir la música tradicional y la cultura popular del área mediterránea.

Los invitados serán agasajados con un vino de honor en el que se lonchearán dos jamones ibéricos de IberPro, industria de Torrecillas de la Tiesa; y se servirá Torta del Casar DOP. Para brindar, nada mejor que los vinos de Bodegas Ruiz Torres: Verdejo y Attelea Tinto Roble 2023.

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A lo largo de la noche se entregarán los reconocimientos de esta décima edición, que distinguirán a diferentes protagonistas del turismo regional por su aportación a la promoción, la calidad y la proyección de Extremadura. Los galardonados en esta décima edición son: Cáceres (Premio Turismo Extremadura 2026), Jesús Mateos Brea (Difusión de Extremadura), Termarium (Iniciativa Turística) Restaurante Dromo (Gastronomía) y Camping Río Jerte (Alojamiento Turístico).