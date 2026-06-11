Piornal celebra una década de premios al turismo extremeño con una gran gala

De nuevo, una gran noche para el turismo extremeño. La gala de la décima edición de los Premios Turismo Extremadura confirmó el excelente momento que vive el sector y la definitiva consolidación de unos galardones instituidos hace una década por El Periódico Extremadura, del Grupo Prensa Ibérica, para reconocer a destinos, proyectos, empresas y profesionales que contribuyen a fortalecer la imagen turística de la región. Los galardones están impulsados por la Junta de Extremadura con la colaboración del Ayuntamiento de Piornal.

Piornal acogió esta edición tan especial, concretamente en la Hospedería La Serrana, un espacio emblemático que acaba de abrir de nuevo sus puertas después de más de doce años cerrada y tras una remodelación integral de sus instalaciones. Los salones de este edificio centenario se convirtieron en punto de encuentro para representantes institucionales, empresarios, profesionales del sector y protagonistas de una noche dedicada a poner en valor la diversidad, la calidad y la capacidad de atracción del turismo extremeño.

Milo Ke Mandarini. / CARLOS GIL

La gala contó con la música de raíz de Milo Ke Mandarini, el dúo formado por Carlos Ramírez e Isabel Martín, que desde 2009 investiga y difunde las músicas ibéricas y mediterráneas. La bienvenida corrió a cargo de la directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz, en un acto presentado con solvencia y profesionalidad por los periodistas de El Periódico Extremadura Rocío Muñoz y Ángel García.

Javier Prieto, alcalde de Piornal. / CARLOS GIL

Javier Prieto, alcalde de Piornal, saludó a los presentes y recordó que éste es "un pueblo en el que el clima es también un atractivo turistico, en su adversidad y en su bondad. La gala se hace en la Hospdería La Serrana después de 13 años cerrada, y vuelve para generar empleo y dar servicio. Es un ejemplo de proyecto que se materializa, que fija población en el terrorio y que lucha contra la despoblación. Todo ello se complementará con un mirador experiencial. El apoyo a los emprendedores tiene que venir del sector privado y también con la colaboración de lo público". Finalizó recordando la Fiesta de Interés Turístico Nacional Jarramplas, de la que hay un centro de interpretación que genera empleo. También puso en valor a los agricultores de las cerezas a los que llamó "los jardineros del Valle del Jerte".

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres. / CARLOS GIL

El presidente de Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, señaló que los premiados eran todos grandes "emprendedores". "Hacer reflexiones sobre unos premios al turismo es ponerse en la piel de la gente que cree en el territorio. Las administraciones tenemos la obligación de trabajar con los emprendedores para facilitarles las cosas. Esto es la política: la colaboración entre administraciones y apoyar a todos los crean riqueza. Las instituciones son las que garantizan la democracia y la estabilidad de un país. Para mí es un orgullo que un empresario cacereño esté gestionando La Serrana. Que una empresa cree casi 20 puestos de trabajo y la mayoría mujeres es un orgullo".

María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura. / CARLOS GIL

María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura dio la bienvenida a los asistentes y subrayó que "en la reunión del jurado estuvimos de acuerdo en que debemos de dejar de decir que Extremadura es la 'gran desconocida'. Tenemos que hacer que el viajero venga más a la región". Añadió en cuanto a Piornal que "a los que somos extremeños también nos sigue sorprendiendo venir aquí. No hemos podido elegir un lugar mejor y, además, estrenando prácticamente las instalaciones de la hospedería La Serrana. La lucha contra la despoblación se gana con proyectos e inversiones y La Serrana es un ejemplo de ello. Pocas experiencias únicas hay en el turismo como las que se dan en la zona: Jarramplas y naturaleza. El turismo se ha convertido una gran palanca de desarrollo, proyege nuestros espacios naturales, pero sobre todo tiene una gran capacidad para contar quiénes somos. Prense Ibérica y El Periódico Extremadura lo va a seguir contando. Esta noche reconocemos algunas de las personas y proyectos que contribuyen a engrandecer nuestro turismo".

Tirso Leal, concejal de Patrimonio, recibe el premio de manos del delegado del Gobierno, José Luis Quintana. / CARLOS GIL

Turismo Extremadura: Cáceres

En la categoría Turismo Extremadura, el premio fue para Cáceres, que vive un año especialmente simbólico con la conmemoración de los 40 años de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El premio, que recogió Tirso Leal, concejal de Urbanismo y Patrimonio en representación del Ayuntamiento de Cáceres, fue entregado por José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura.

Tirso Leal señaló que "el reconocimiento llega en un año único, la conmemoración de los 40 años como Patrimonio de la Humanidad. Es un año en el que hemos conseguido los mejores datos turísticos de nuestra historia. Quien visita Cáceres se siente sorprendido por una ciudad histórica bien conservada, pero que no se queda anclada en el pasado. Ese es nuestro rasgo diferencial, como demuestra el Museo Helga de Alvear y el próximo Museo del Madruelo. La muralla también eso uno de los símbolos más reconocibles de nuestro patrimonio, que ha sido restaurada. La Neocueva de Maltracieso permitirá acercar al ciudadano una de las manifestaciones artísticas más antiguas de la humanidad. El futuro será la Capitalidad Cultural de Cáceres en 2031, que está uniendo a toda la región de norte a sur. Será un punto de inflexión al igual que lo marcó la declaración de Patrimonio de la Humanidad".

José Luis Moreno, subió al escenario acompañado por sus padres, José Luis Moreno Serrano e Isabel Merino Calle, promotores iniciales del proyecto. / CARLOS GIL

Alojamiento Turístico: Camping Río Jerte

El Premio Alojamiento Turístico recayó en Camping Río Jerte, en Navaconcejo, un establecimiento ligado al origen y a la evolución del turismo en el Valle del Jerte.

José Luis Moreno, gerente de Camping Río Jerte, recogió el galardón, que le entregó María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura. José Luis Moreno subió al escenario acompañado por sus padres, José Luis Moreno Serrano e Isabel Merino Calle, promotores iniciales del proyecto.

José Luis Moreno, señaló que "recibir el premio es una gran emoción para la familia. Representamos una forma de entender el turismo y el propio Valle del Jerte. El Camping Río Jerte nació de familias (sus padres y sus tíos) que no tenían experiencia anterior. Pero sí intuición. Vieron que el Jerte era un destino único. Hoy seguimos manteniendo vivo este espíritu innovador". Isabel Merino recordó que eran maestros en Mérida, en un colegio donde tenían una foto de Navaconcejo. Decidieron hacer algo por dar a conocer el Valle del Jerte.

Juanma Salgado subió al escenario acompañado por sus compañeros Joaquín García y Carolina Soto. / CARLOS GIL

Gastronomía: Restaurante Dromo

En la categoría Gastronomía, el premio fue para Dromo, el restaurante pacense dirigido por Juanma Salgado, que subió al escenario acompañado por sus compañeros Joaquín García y Carolina Soto. Javier Prieto, alcalde de Piornal les entregó el premio.

Juanma Salgado indicó que desde que nació Dromo en Badajoz hace siete años "hemos intentado dar a conocer una ciudad como Badajoz, ponerla en el mapa gastronómico. Procuramos que nuestros clientes se sientan cómodos y puedan descubrir Extremadura. Dromo es un restaurante pequeño con solo tres personas, por eso es tan importante que nos hayáis reconocido".

Laureano León, consejero de Cultura, Turismo y Deportes, entregó a Brea el galardón. / CARLOS GIL

Difusión de Extremadura: Brea

El Premio Difusión de Extremadura distinguió a Jesús Mateos Brea, artista placentino que ha convertido el muralismo en una poderosa herramienta de proyección cultural y turística. El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, entregó el premio a Brea quien dijo "estoy muy emocionado y sorprendido por el premio. Por suerte he tenido otros reconocimientos por mi trabajo directamente. Pero es la primera vez que recibo un reconocimiento por mi vinculación a mi tierra. Yo me centro en mi trabajo y no en lo que va más allá de él. Siempre me llevo un trocito extremeño de mi tierra allá donde voy". Agradeció en especial el trabajo realizado por Charo Cordero, presidenta de la Diputación de Cáceres y alcaldesa de Romangordo.

Miguel Ángel Morales entregó el galardón a Nieves del Vado, alcaldesa de Baños de Montemayor, acompañada del gestor turístico José Antonio Sánchez. / CARLOS GIL

Iniciativa Turística: Termarium

Por último, el Premio Iniciativa Turística fue para Termarium, la celebración de Baños de Montemayor que ha sabido transformar el pasado romano y termal del municipio en una experiencia viva. El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, entregó el galardón a Nieves del Vado, alcaldesa de Baños de Montemayor, acompañada del gestor turístico José Antonio Sánchez, de quien partió la idea.

La alcaldesa indicó que esta es una iniciativa de hace once años para poner en valor el pasado romano y comenzar la temporada termal. "En Termarium participa todo el pueblo. El galardón pertenece a todo Baños de Montemayor. Quiero destacar la labor llevada por las asociaciones que hacen posible la generación de escenarios y ornamentación", explicó.

Clausura

Laureano León, consejero de Cultura, Turismo y Deportes, cerró la décima edición de los Premios Turismo Extremadura con un mensaje de reconocimiento al talento, el esfuerzo y la dedicación de quienes contribuyen a hacer de la región un destino único.

«Extremadura no es solo un destino. Es una experiencia, un lujo que no se compra, una tierra que deja huella», concluyó Laureano León, en un cierre que resumió el espíritu de una noche dedicada a celebrar la fortaleza, la diversidad y la proyección del turismo extremeño.

La décima edición de los Premios Turismo Extremadura volvió a demostrar que la región cuenta con una oferta plural, sólida y en crecimiento. Patrimonio, naturaleza, alojamiento, gastronomía, arte, historia y cultura popular se dieron cita en Piornal en una noche que sirvió para celebrar el talento de quienes hacen de Extremadura un destino cada vez más atractivo, competitivo y reconocible.

La gala continuó con un vino de honor en el que los invitados degustaron jamón ibérico de IberPro, Torta del Casar Denominación de Origen Protegida y los exquisitos vinos Verdejo BRT y Attelea de Bodegas Ruiz Torres.

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Con Cáceres, Camping Río Jerte, Dromo, Jesús Mateos Brea y Termarium como protagonistas, la gala confirmó que el turismo extremeño vive un momento de impulso, apoyado en proyectos con identidad, profesionales comprometidos y territorios capaces de transformar sus recursos en experiencias memorables.