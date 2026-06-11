El PP atribuye a "un error" un aumento de 12,4 millones para derivaciones a la sanidad privada en Extremadura

El rifirrafe por los presupuestos regionales se ha centrado este jueves en el detalle de las partidas sanitarias. El PP ha atribuido a "un error" el incremento de los fondos destinados a derivaciones a la sanidad privada, después de que el PSOE denunciara una "privatización encubierta" del Servicio Extremeño de Salud (SES) por el aumento del dinero previsto para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas fuera de la red pública.

La portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, ha sostenido que las cuentas pactadas por PP y Vox triplican las cantidades destinadas en el último presupuesto socialista a que los pacientes sean atendidos en centros privados. Según sus datos, la partida para intervenciones quirúrgicas pasa de 6,4 millones en 2023 a 15,9 millones en 2026, mientras que la destinada a pruebas diagnósticas sube de 5,2 millones a 14,5 millones. En conjunto, ambas líneas alcanzan 30,4 millones, frente a los 18 millones que figuraban en el proyecto de 2025.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, en su comparecencia para valorar los presupuestos. / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Enmiendas parciales

"Dato mata relato, señora consejera de Sanidad", ha afirmado Gil Rosiña, que ha acusado a la Junta de "asfixiar" al SES mientras aumenta las derivaciones a la privada.

La socialista ha cargado además contra las explicaciones ofrecidas por el director general de Planificación Económica del SES, Luis Miguel González Fuentes, que en la ronda de comparecencias en la Comisión de Hacienda y Presupuestos ha reconocido que se habían detectado importes que "no se corresponden con la realidad o con la estimación" del organismo y que se corregirán mediante enmiendas parciales. Para Gil Rosiña, esa explicación supone un "esperpento" y evidencia "falta de seriedad y de rigor".

El diputado del PP Hipólito Pacheco ha rechazado las acusaciones socialistas y ha defendido que en Extremadura "no se privatiza ninguna sanidad". "La sanidad es gratuita, es universal porque la pagamos todos los extremeños y a ella tienen acceso todos los pacientes", ha señalado. El parlamentario popular ha enmarcado la rectificación anunciada por el SES en un ejercicio de "humildad y transparencia" y ha insistido en que el error "se va a solucionar".

El diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Hipólito Pacheco comparece en rueda de prensa / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Presupuestos "ambiciosos"

Vox, por su parte, ha evitado entrar al detalle de esta polémica y ha defendido el conjunto de las cuentas. Su portavoz, Inés Checa, ha asegurado que son unos presupuestos "ambiciosos" y con un rumbo "claro", orientados a la sanidad, la educación, el empleo, la vivienda, las infraestructuras y el campo.

Desde Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos ha reforzado las críticas de la izquierda y ha calificado el proyecto presupuestario de "propaganda y autobombo". En materia sanitaria, ha señalado que el incremento de fondos para derivaciones confirma el avance de la "privatización sanitaria" y ha acusado al Ejecutivo de PP y Vox de presentar unas cuentas "sin alma" y marcadas por el "acuerdo de la vergüenza".