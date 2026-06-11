El PSOE denuncia la paralización de la segunda fase del Hospital Don Benito-Villanueva y reclama avances en proyectos estratégicos

El PSOE de Extremadura ha denunciado públicamente la paralización de la segunda fase del Hospital Don Benito-Villanueva, cuya primera parte entró en funcionamiento en enero de 2025. Los socialistas, encabezados por el secretario general del partido en la región, Álvaro Sánchez Cotrina, sostienen que las obras continúan sin avances significativos un año y medio después de aquella apertura parcial.

Según el PSOE, únicamente se puso en marcha el área de consultas externas, mientras que continúan pendientes infraestructuras consideradas fundamentales para el funcionamiento completo del complejo sanitario, como el bloque quirúrgico y nuevas áreas de hospitalización.

Los socialistas consideran que esta situación afecta a más de 130.000 vecinos de las comarcas a las que presta servicio el hospital y cuestionan que se anuncien incrementos presupuestarios para la sanidad extremeña sin que se culminen proyectos de esta envergadura.

El hospital, eje de las críticas

Durante su intervención, Sánchez Cotrina criticaba que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, presentara como un "nuevo hospital" lo que, a su juicio, es un edificio "parcialmente operativo" y alejado del proyecto sanitario inicialmente diseñado para la comarca.

Estas declaraciones se produjeron en el marco de las asambleas comarcales que el nuevo líder socialista está desarrollando por distintos puntos de Extremadura con el objetivo de conocer las necesidades y preocupaciones de cada territorio.

El primero de estos encuentros tuvo lugar este miércoles en Don Benito, donde Sánchez Cotrina mantuvo una reunión con cargos públicos y responsables orgánicos de la comarca en la sede socialista local, conocida como La Casa del Pueblo.

Los asistentes, según ha trasladado el PSOE, lamentaron la ausencia de novedades sobre la segunda fase del hospital más allá de los trámites administrativos y denunciaron la falta de avances en varios proyectos que consideran "estratégicos" para el desarrollo de la zona.

Polígono industrial

Entre las cuestiones abordadas durante la reunión también figuró la ampliación del polígono industrial de Don Benito. Los socialistas criticaron la falta de avances en un proyecto que contempla el desarrollo de 400.000 metros cuadrados de suelo industrial.

El PSOE asegura que dejó la iniciativa preparada para su licitación durante la pasada legislatura y lamenta que el actual Ejecutivo autonómico no haya impulsado su ejecución. A juicio de la formación, esta situación "frena el desarrollo económico e industrial de la comarca y limita las oportunidades para los jóvenes".

Centros de transporte

Por último, los socialistas denunciaron la situación de los trabajadores de los centros de transporte gestionados por la Junta de Extremadura. Según expusieron durante la asamblea, estos empleados acumulan tres meses sin percibir sus salarios.

El PSOE criticó la falta de soluciones por parte del Ejecutivo regional y considera que este conflicto evidencia problemas de gestión que afectan tanto a los trabajadores como a la prestación de servicios públicos.

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Las asambleas comarcales lideradas por Álvaro Sánchez Cotrina continuarán durante las próximas semanas en diferentes puntos de Extremadura.