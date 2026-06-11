La Torta del Casar gana visibilidad con diez años de ruta gastronómica

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar agasajará a los asistentes a los X Premios Turismo con su exquisito queso amparado, uno de los productos más reconocibles de la gastronomía cacereña.

El Consejo Regulador de la DOP Torta del Casar se muestra especialmente satisfecho con el desarrollo de la campaña ‘Primavera en la Ruta, el Sabor de un Territorio’, una iniciativa turística que cumple diez años y que ha invitado a conocer el territorio cacereño a través de la gastronomía.

En esta edición han participado 17 hoteles. Durante los recorridos, los visitantes pudieron disfrutar de elaboraciones con la Torta del Casar como protagonista. Actualmente, los participantes están evaluando los resultados para elaborar las estadísticas correspondientes a este décimo aniversario.

«Eso sí, hemos constatado un aumento del número de personas que se han unido al Club Torta del Casar, superándose los 1.500 socios. También hemos aumentado la visibilidad en los establecimientos, así como las actividades específicas para ellos», señala Javier Muñoz, director de la DOP Torta del Casar.

Con motivo de los diez años de la campaña, la Denominación de Origen seleccionó tres recetas ideadas por los establecimientos colaboradores. El recetario propone un menú completo, integrado por primeros platos como las croquetas de Torta del Casar con nueces y mermelada de tomate; segundos como las albóndigas de Vaca Extremeña en salsa de azafrán, espuma de Torta del Casar y crujiente de espárragos; y postres como la mousse de Torta del Casar y chocolate blanco con tierra de perrunillas.

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Otro de los motivos de satisfacción para el sello de calidad son los buenos resultados del primer cuatrimestre del año. La DOP ha experimentado una subida de kilos certificados del 9% con respecto a la cifra del año pasado, con una evidente tendencia al alza del formato pequeño de Torta del Casar. n