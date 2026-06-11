Vegas del Guadiana estará este jueves en alerta amarilla por altas temperaturas: superarán los 38 grados

La comarca pacense de las Vegas del Guadiana estará este jueves, 11 de junio, en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrán alcanzar los 38 grados de máxima. En concreto, la alerta se activará a las 13.00 horas de este jueves y permanecerá vigente hasta las 21.00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De esta forma, la jornada de este jueves estará marcada en Extremadura por el predominio del cielo poco nuboso con nubes altas, aunque por la tarde crecerá nubosidad de evolución, sobre todo en las zonas de sierra. Las temperaturas seguirán en ascenso, en general de forma ligera, con valores máximos especialmente altos en la zona del Guadiana.

En las capitales, los termómetros alcanzarán los 39 grados en Badajoz y los 36 en Cáceres, mientras que el viento soplará del norte o noreste, flojo, con algún intervalo moderado.

Resto del país

En el resto del país, las rachas fuertes de viento de levante en el Estrecho, superiores a los 70 kilómetros por hora (km/h), las olas y temperaturas que pueden superar los 38ºC en el Valle del Guadalquivir y en el del Guadiana pondrán este jueves en aviso a zonas de Andalucía, Baleares y Extremadura, según la previsión de la Aemet.

En concreto, Cádiz registrará aviso por viento; Almería, Cádiz y Menorca, por olas, y Sevilla y Badajoz, por calor.

El organismo estatal ha avanzado que este jueves continuará la influencia del anticiclón en prácticamente toda España, con tiempo estable y predominio de cielos despejados o con alguna nube alta. Durante este día, sólo se esperan nubes bajas por la mañana en el área cantábrica, los Pirineos, el interior de Valencia, Ceuta y Melilla, donde podrían ir asociadas a lloviznas.

Por la tarde, se prevén nubes de evolución en el centro y este peninsular, que podrían dar lugar a algún chubasco aislado en el Pirineo oriental. Mientras tanto, el pronóstico recoge cielos nubosos en el norte de Canarias y despejados en el sur del archipiélago. Además, indica que son posibles las brumas matinales en el alto Ebro, en el interior de las regiones del Cantábrico y en los interiores de Valencia. En este marco, espera una entrada de calima al extremo sur peninsular y al mar de Alborán.

Temperaturas

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas subirán en la mitad norte, la Comunidad Valenciana, el norte de la meseta sur, Extremadura y el litoral onubense, y bajarán en el Estrecho, Ceuta y Melilla. De acuerdo con Aemet, se podrán sobrepasar los 35ºC en el cuadrante suroeste e incluso los 38ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

Mientras tanto, las mínimas ascenderán en Galicia, la meseta norte y Extremadura, y descenderán en Baleares y el sudeste. El pronóstico prevé noches tropicales, en las que no se bajará de 20ºC, en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo. En Canarias, las máximas podrían subir ligeramente y las mínimas se mantendrán sin cambios.

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Por lo demás, la predicción recoge que el viento será flojo y de componente este en el Cantábrico, el tercio este y Baleares. Asimismo, soplará la tramontana fuerte en el Ampurdán y levante fuerte en el Estrecho y en el litoral de Alborán, incluso con rachas muy fuertes. En el interior peninsular, el viento será flojo, con predominio de las componentes norte y este. En Canarias, el alisio será moderado, con rachas muy fuertes en zonas expuestas.