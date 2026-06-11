Verdejo y Attelea Tinto Roble para brindar por el turismo

En el corazón del Geoparque Mundial UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, entre sierras milenarias y paisajes de extraordinaria belleza, se extienden los viñedos de Bodegas Ruiz Torres. Situados en Cañamero, a tan solo 12 kilómetros del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, Patrimonio de la Humanidad, nuestros vinos nacen en un territorio donde naturaleza, historia y cultura conviven en perfecta armonía.

La tradición vitivinícola de Extremadura hunde sus raíces en siglos de historia. En este enclave privilegiado cultivamos nuestros viñedos de montaña, situados a más de 800 metros de altitud, donde la singularidad de los suelos, la influencia del clima y la amplitud térmica favorecen una viticultura de precisión que da lugar a vinos de gran frescura, elegancia y personalidad. Cada cepa es el reflejo de un paisaje único; cada vino, una interpretación de este territorio excepcional.

En Bodegas Ruiz Torres entendemos que el vino es mucho más que una bebida: es una expresión cultural, una forma de preservar la memoria de la tierra y compartirla con quienes nos visitan. Por ello hemos convertido el enoturismo en una parte esencial de nuestro proyecto. Abrimos las puertas de nuestra casa para mostrar, de manera cercana y auténtica, cómo nacen nuestros vinos, qué filosofía guía nuestro trabajo y por qué este rincón de las Villuercas se ha convertido en uno de los grandes tesoros paisajísticos y enológicos de Extremadura.

Es un honor que dos de nuestros vinos acompañen la celebración de los Premios Turismo de El Periódico Extremadura, una cita que reconoce a quienes contribuyen a engrandecer la imagen de nuestra región.

Nuestro Verdejo Ruiz Torres, fresco, luminoso y lleno de matices, invita a disfrutar de esos momentos sencillos que permanecen en la memoria. Como reza su etiqueta: «Es como una buena canción; aunque no entiendas la letra, te alegra el corazón».

Junto a él, Attelea Tinto Roble 2023, nacido de nuestros viñedos de altura, representa la esencia de los vinos de montaña. Su nombre rinde homenaje a Attelea, una de las figuras representadas en las pinturas rupestres de Cañamero, legado ancestral que conecta nuestro presente con los orígenes más remotos de este territorio. Un vino que celebra la energía y la frescura de la juventud, armonizadas con la elegancia y complejidad que aporta un delicado envejecimiento en barrica. Una expresión refinada del carácter de las Villuercas y de la identidad de una tierra que encuentra en el vino una de sus más bellas formas de expresión.

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Hoy brindamos por el turismo, por nuestro patrimonio, por la cultura del vino y por todos aquellos que contribuyen a proyectar al mundo la riqueza y singularidad de Extremadura.