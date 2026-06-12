Olivia Mosquera, la alumna del Donoso Cortés de Don Benito con un 14 en la PAU: "Nos han preparado para lo que era la prueba"

Olivia Mosquera se enteró como la mayoría de sus compañeros de que las notas de la PAU ya estaban publicadas por un grupo de WhatsApp. Empezaron a llegar mensajes, entró a mirar y allí estaba el resultado. Sabía que la nota iba a ser alta porque había salido contenta de los exámenes, pero "un 14 es no tener ningún fallo y pensé que algo me iban a quitar".

"Me sorprendí bastante, no me lo esperaba", reconoce. La estudiante se ha convertido en una de las cinco mentes brillantes que este año han obtenido la mejor calificación en Extremadura. Lo ha hecho tras estudiar Bachillerato en el IES Donoso Cortés de Don Benito, donde también ha cerrado la etapa con un 10 de media.

En casa, la noticia se ha recibido con una alegría inmediata. Sus padres están "súper contentos" y también sus hermanos, ambos excelentes alumnos. Su hermano mellizo también ha hecho este año la PAU y ha sacado un 13,3, una nota con la que, según cuenta Olivia, le permite optar a lo que quiere estudiar, que duda ahora entre el superior de guitarra o Matemáticas.

Medicina en Salamanca

Olivia quiere estudiar Medicina, algo que tiene bastante claro desde hace años. "Desde cuarto de la ESO ya más o menos me tiraba por ahí y cuando entré en Bachillerato lo empecé a tener más claro", explica. Su primera opción es Salamanca, una ciudad que ya conoce de cerca por su familia. Su hermana estudia allí también Medicina, después de hacer la PAU el año pasado.

La nota de Olivia llega después de dos cursos enteros de dedicación. Además del Bachillerato, ha ido al conservatorio, algo que le ha obligado a repartir muy bien el tiempo. "A veces tienes que organizarte, porque eso también me quitaba tiempo", señala.

No significa que haya renunciado a todo, porque aunque "hay días que hay que decir que no" para pooder estudiar, "también es bueno salir un poco". Ese equilibrio es una de las ideas que más repite. Para Olivia, segundo de Bachillerato exige constancia, pero no debería vivirse solo como un año de encierro. Su consejo para quienes lo empiecen ahora es sencillo: "Que intenten llevarlo todo al día, que se organicen y que confíen en ellos también, que eso es importante".

Exámenes parecidos a lo trabajado en clase

Sobre la PAU de este año, Olivia no habla de sorpresas ni de pruebas especialmente raras. Al contrario, cree que los exámenes fueron en la línea de lo que habían preparado durante el curso. "Creo que ha sido muy parecido a lo que hacíamos en clase. El examen, al fin y al cabo, no se salía de lo que podía haber. Nos han preparado para lo que era", afirma.

Ahora, después de meses pendientes de apuntes, exámenes y notas de corte, toca descansar. Este verano se irá a la playa con su familia y saldrá con sus amigos. "Ya a partir del examen era un poco libre", dice entre risas. Luego llegará Salamanca, si todo va como espera, y estudiará una carrera de Medicina para la que ya tiene lo más difícil: la nota.