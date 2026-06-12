La fiesta de celebración de los X Premios Turismo Extremadura tuvo también sabor a Valle del Jerte. Los asistentes fueron agasajados con cartuchitos de Cerezas del Jerte DOP, un detalle que puso en valor uno de los productos agroalimentarios más emblemáticos y reconocibles de la provincia de Cáceres.

La DOP Cereza del Jerte endulza la gala de los X Premios Turismo Extremadura / CARLOS GIL

La Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte certifica desde 1996 la calidad de las cerezas y picotas procedentes del Valle del Jerte, identificadas con un sello que garantiza su origen y autenticidad. Sus frutos se cultivan de forma artesanal y se recolectan y seleccionan uno a uno para preservar su frescura y calidad.

Noticias relacionadas

La DOP Cereza del Jerte endulza la gala de los X Premios Turismo Extremadura / EL PERIÓDICO

Este gesto permitió unir turismo, territorio y gastronomía en una noche dedicada a reconocer la excelencia extremeña. Las cerezas del Jerte aportaron color, sabor y frescura a una gala que volvió a demostrar la riqueza de Extremadura también a través de sus productos con denominación de origen.