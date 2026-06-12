Extremadura se vende en Madrid como tierra para crecer profesionalmente y vivir mejor

Extremadura quiere dejar de presentarse como una tierra de posibilidades futuras para empezar a venderse como un territorio con proyectos reales, inversión, empleo cualificado y calidad de vida. Ese ha sido el mensaje que el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha trasladado este jueves en Madrid durante su participación en el encuentro Talento España, impulsado por TRIVU, un foro que reúne a representantes de distintas comunidades autónomas para analizar los nuevos retos en la captación y retención de talento.

La Junta ha utilizado este escaparate para defender que Extremadura puede competir en un terreno cada vez más disputado: el de atraer profesionales, empresas y proyectos capaces de generar actividad económica sin renunciar a una forma de vida más amable. "El talento no solo llega a Extremadura, sino que encuentra proyectos y oportunidades reales de desarrollo", ha afirmado Santamaría.

El consejero ha sostenido que la región cuenta con una combinación "cada vez más escasa" entre oportunidades reales, calidad de vida y capacidad de transformación. A su juicio, esa mezcla permite diferenciar a Extremadura en un momento en el que muchos territorios compiten por captar perfiles profesionales ligados a la digitalización, la industria tecnológica y los nuevos modelos de empresa.

De la promesa al escaparate

Santamaría ha defendido que en Extremadura "ya no se habla de potencial, sino de resultados". Para sostener ese discurso, ha citado los 325 millones de euros de inversión extranjera alcanzados en 2025 y una tasa de paro que, según ha señalado, se sitúa en mínimos de los últimos 30 años.

El mensaje de fondo ha sido claro: Extremadura intenta presentarse fuera no solo como una región con costes competitivos, sino como un lugar donde desarrollar una carrera profesional sin asumir algunas renuncias asociadas a los grandes polos urbanos. "Nuestra singularidad es clara: en Extremadura el talento no tiene que elegir entre crecer profesionalmente o vivir mejor. Puede hacer ambas cosas", ha subrayado.

En esa estrategia, el consejero ha enumerado varios argumentos que la Junta considera diferenciales: suelo disponible, costes competitivos, ubicación estratégica junto a Portugal, agilidad administrativa y acompañamiento institucional. A ellos ha sumado un elemento menos técnico, pero cada vez más presente en el discurso económico: la calidad de vida.

Energía, sol y ayudas europeas

El Gobierno regional también ha puesto sobre la mesa las que considera fortalezas estructurales de Extremadura. Santamaría ha citado el superávit energético, las más de 3.000 horas de sol al año y la posibilidad de acceder a un 10% adicional en ayudas europeas, factores que, según ha defendido, hacen de la comunidad un territorio "especialmente competitivo".

La región busca apoyarse en esas ventajas para atraer proyectos vinculados a la economía digital y a la industria tecnológica. En ese contexto, el consejero ha mencionado el impulso de los centros de datos y el crecimiento de la industria digital, actividades que, según la Junta, están contribuyendo a situar a Extremadura en el mapa de la innovación y a generar empleo cualificado.

R. P.

Santamaría ha incidido además en que la comunidad no solo quiere captar talento de fuera, sino también formarlo dentro. En este punto, ha señalado que más de 3.600 personas se han formado ya en competencias digitales avanzadas, una línea que el Ejecutivo regional vincula con la consolidación de un modelo económico más competitivo y sostenible.

Menos burocracia y más trámites digitales

El titular de Economía ha situado la reducción de burocracia, el impulso de la digitalización y la conexión entre formación y empleo como pilares de la hoja de ruta de la Junta. Según ha explicado, la Administración regional ha pasado de 146 a más de 700 trámites digitalizados, con un aumento de las gestiones electrónicas.

Santamaría también ha citado el informe CAE 2025, que recoge el avance desde aproximadamente el 45% de trámites disponibles en línea en 2023 hasta el 91% en 2025, por encima de la media europea, situada en el 88%. El informe, según ha destacado, también señala avances en interoperabilidad y un nivel de respuesta satisfactoria del 86% en solicitudes de transparencia.

Ese proceso se completa, según la Junta, con programas como Pasarela Empresa, Nómadas Digitales o Contrata Excelencia, diseñados para fomentar el empleo estable, atraer profesionales y reforzar la competitividad empresarial.

Competir por ecosistemas

En el foro celebrado en Madrid, Santamaría ha defendido también la cooperación entre comunidades autónomas para reforzar la posición de España como destino de talento. "El talento no compite solo por territorios, sino por ecosistemas. Compartir experiencias y trabajar juntos nos permitirá convertir a España en un gran hub global de oportunidades", ha señalado.

El consejero ha agradecido a TRIVU la organización del encuentro y ha asegurado que el Gobierno de María Guardiola es partidario de trabajar con otros territorios para construir un entorno más atractivo para profesionales y empresas.

El reto, en todo caso, no está solo en vender bien Extremadura fuera, sino en lograr que esa imagen se traduzca en oportunidades concretas dentro. La Junta ha querido presentarla en Madrid como una comunidad capaz de competir en talento desde un lugar propio: menos saturación, más suelo, energía disponible, proyectos digitales y una promesa cada vez más repetida en su discurso económico: crecer profesionalmente sin renunciar a vivir mejor.