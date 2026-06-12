La Guardia Civil alerta: cuidado con los enlaces para ver gratis el Mundial porque pueden vaciarte la cuenta

El Mundial de fútbol mueve pasiones, audiencias millonarias y, también, intentos de estafa. La Guardia Civil ha alertado de posibles fraudes bancarios vinculados a falsas ofertas para ver gratis los partidos del Mundial 2026, una competición que ya se ha convertido en un escaparate perfecto para los ciberdelincuentes.

"Los ciberdelincuentes están aprovechando la fiebre del fútbol para lanzar peligrosas campañas de fraude bancario", ha advertido la Benemérita en un mensaje difundido a través de la red social X. El aviso se dirige especialmente a quienes reciben anuncios, mensajes de WhatsApp o publicaciones en redes sociales con enlaces que prometen acceso gratuito a los encuentros.

El riesgo, según la Guardia Civil, está en pinchar en esos enlaces o descargar supuestas aplicaciones de streaming pirata. Detrás de esa promesa de fútbol gratis puede esconderse un troyano bancario, un programa malicioso capaz de instalarse en el teléfono móvil y permitir a los atacantes tomar el control del dispositivo. "Un solo clic en el enlace equivocado puede dejar tu cuenta a cero", ha recordado el cuerpo.

El Mundial como cebo perfecto

La advertencia llega en pleno arranque del Mundial 2026, el más grande de la historia. La competición se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, con 48 selecciones y 104 partidos, frente al formato anterior de 32 equipos y 64 encuentros. La FIFA espera además 6,5 millones de aficionados en los estadios, una cifra que convierte esta edición en la mayor Copa del Mundo celebrada hasta ahora.

Ese volumen de partidos y de seguidores multiplica también las búsquedas de formas para ver el torneo por internet. Los ciberdelincuentes aprovechan precisamente ese contexto: usuarios que quieren acceder rápido a un encuentro, evitar registros, no pagar una suscripción o encontrar una emisión que no tienen localizada. Ahí es donde aparecen los enlaces trampa.

El antecedente del Mundial de Qatar 2022 da una idea del alcance de este tipo de eventos. Según la FIFA, aquel torneo generó una interacción global de unos 5.000 millones de personas y la final entre Argentina y Francia alcanzó una audiencia cercana a 1.500 millones de espectadores en todo el mundo.

Apps piratas que no dan fútbol, sino acceso al móvil

El aviso de la Guardia Civil no surge en el vacío. En los últimos meses se han conocido campañas de malware que usan precisamente falsas aplicaciones de televisión por internet o IPTV como señuelo. La firma de ciberseguridad Cleafy documentó en 2025 el caso de Klopatra, un troyano bancario para Android distribuido a través de aplicaciones que simulaban servicios de IPTV o VPN y que afectó principalmente a usuarios de España e Italia, con más de 3.000 dispositivos comprometidos.

También se ha detectado Massiv, otro troyano bancario para Android que se camufla como aplicación IPTV. Según el análisis de ThreatFabric, este tipo de malware puede permitir el control remoto del dispositivo, la captura de información sensible y operaciones fraudulentas relacionadas con la banca móvil.

La mecánica suele ser similar: el usuario cree que está instalando una aplicación para ver partidos gratis, pero en realidad concede permisos a un programa malicioso. Una vez dentro del teléfono, los atacantes pueden acceder a aplicaciones, leer códigos de verificación, superponer pantallas falsas o manejar el dispositivo a distancia sin que la víctima sea plenamente consciente.

Desconfiar del fútbol gratis

La Guardia Civil aconseja desconfiar de la publicidad de fútbol gratis que llegue por redes sociales, mensajería instantánea o páginas no oficiales. También recomienda descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, como Google Play o App Store, y evitar archivos APK o enlaces enviados por desconocidos.

En España, RTVE anunció la adquisición de derechos para emitir el Mundial 2026 tras un acuerdo con la FIFA y Mediapro, por lo que la recomendación pasa por acudir siempre a canales y plataformas autorizadas, no a páginas que prometen acceso gratuito a todos los partidos sin garantías.

Qué hacer si ya se ha pinchado

Si el usuario ha descargado una aplicación sospechosa o ha introducido datos bancarios tras acceder a uno de estos enlaces, los expertos recomiendan actuar con rapidez: desinstalar la aplicación, pasar un antivirus o herramienta de seguridad, cambiar contraseñas desde otro dispositivo seguro y contactar con el banco para bloquear operaciones no autorizadas.

También conviene revisar los movimientos de la cuenta, desactivar tarjetas si hay cargos extraños y denunciar los hechos ante las fuerzas de seguridad. En estos casos, guardar capturas de pantalla, enlaces, mensajes recibidos y justificantes bancarios puede ser clave para la investigación.

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La Guardia Civil resume el mensaje en una advertencia sencilla: si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente no lo sea. Y en plena fiebre mundialista, el reclamo de ver fútbol gratis puede salir mucho más caro que cualquier suscripción legal.