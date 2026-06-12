La Junta publica la lista definitiva de traslados de personal laboral con 701 solicitudes admitidas

La Junta de Extremadura ha publicado este viernes, 12 de junio, la lista definitiva de personas admitidas y excluidas en el turno de traslados de personal laboral, un procedimiento que permite la provisión de puestos de trabajo vacantes dentro de la Administración autonómica.

El proceso ha recibido un total de 1.106 solicitudes, de las que 701 han sido admitidas. Además, según los datos publicados por la Dirección General de Función Pública, 158 solicitudes estaban duplicadas, se han registrado 5 renuncias, 7 desistimientos y 235 solicitudes han quedado excluidas.

Consulta del listado definitivo

La resolución, publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), recoge que el listado definitivo de personas admitidas y excluidas puede consultarse desde este viernes en el Portal del Empleado de la Junta de Extremadura.

La información está disponible tanto en la sección de "Novedades" como en el apartado "Empleado", dentro de la categoría "Traslados". Se trata de un procedimiento especialmente útil para el personal laboral interesado en cambiar de destino dentro de la Administración regional.

Solicitudes por grupos profesionales

Por grupos profesionales, el Grupo I, correspondiente a Titulado Superior en Psicología, ha registrado 4 solicitudes.

En el Grupo II se han presentado 156 solicitudes, vinculadas a categorías como titulados o grado medio ATS/DUE, Fisioterapia, Terapeuta Ocupacional, Trabajo Social, Educador y bombero forestal coordinador.

El Grupo III ha sumado 48 solicitudes en especialidades como especialista de oficio en Mecánica, encargado, mecánico supervisor, capataz, controlador pecuario, jefe de grupo de conservación, práctico topógrafo y técnico de educación infantil.

PI STUDIO

Más solicitudes en los grupos IV y V

El Grupo IV ha reunido 199 solicitudes. En este bloque figuran categorías como monitor de dinamización juvenil, bombero forestal conductor, oficial de primera agrícola, oficial de primera conductor, oficial de primera mantenimiento, encargado de almacén, socorrista, mecánico inspector, cocinero, auxiliar de enfermería, auxiliar de biblioteca, vigilante de museos, archivos y bibliotecas, oficial de conservación de carreteras, monitor ocupacional, ATE cuidador, operador de demanda respuesta, oficial de segunda conductor y oficial de segunda mantenimiento.

El mayor volumen de solicitudes corresponde al Grupo V, con 294 peticiones. Este grupo incluye puestos como peón especializado agrícola, peón especializado general, ordenanza, vigilante, camarero limpiador y ayudante de cocina.

La resolución ha sido firmada por el director general de Función Pública, Hugo Alfonso Curiel Rodríguez, y da publicidad definitiva al listado de aspirantes dentro del turno de traslados de personal laboral de la Junta.