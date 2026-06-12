Naharro recibe al delegado del Frente Polisario y muestra su respaldo al pueblo saharaui pese a los recortes en cooperación

Extremadura muestra su respaldo institucional al pueblo saharaui en un momento especialmente delicado para las políticas de cooperación internacional en la región. El delegado del Frente Polisario en Extremadura, Allali El-Mami Salima, ha mantenido encuentros con la presidenta de la Junta, María Guardiola, y con el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, en los que ha trasladado el agradecimiento de la Delegación Saharaui por la colaboración y la solidaridad recibidas desde hace más de tres décadas por parte de las instituciones extremeñas y de la sociedad civil.

La reunión celebrada este viernes en la Asamblea de Extremadura ha servido para abordar la situación actual del Sáhara Occidental y las vías de colaboración entre la comunidad autónoma y el pueblo saharaui, especialmente en materia de ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo y sensibilización social. Según ha señalado el Parlamento regional, el encuentro se ha enmarcado en "el compromiso de la región con la cooperación internacional y la defensa de los derechos del pueblo saharaui".

El presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, reunido con Allali El-Mami Salima, delegado del Frente Polisario. / ASAMBLEAEX.ES

Ese mensaje institucional llega, sin embargo, en pleno debate por el futuro de la cooperación extremeña. La Coordinadora Extremeña de ONGD ha mostrado su rechazo al recorte anunciado en las partidas destinadas a cooperación internacional para 2026, cifrado en una caída de 11 a 2,7 millones de euros para la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid). La propia Coordinadora ha calificado de "catastrófico" el presupuesto previsto y ha advertido de que la cooperación quedaría reducida al 0,03% del presupuesto total de la Junta, lejos del compromiso político de avanzar hacia el 0,7%.

Respaldo institucional

En este contexto, el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, ha trasladado al delegado saharaui el respaldo extremeño a la causa del Sáhara Occidental. La Cámara autonómica ha subrayado que la reunión reafirma su compromiso con los valores de solidaridad, justicia y defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional.

Por su parte, Allali El-Mami Salima ha agradecido el "apoyo constante" de las instituciones extremeñas. Ese reconocimiento ya había sido expresado tras su reunión con María Guardiola, después de la cual la Delegación Saharaui para Extremadura ha mostrado su "más sincero agradecimiento" por la "colaboración y solidaridad" recibidas desde 1992 por parte de "todas" las instituciones extremeñas: la Junta de Extremadura, las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, los ayuntamientos y la sociedad extremeña en su conjunto.

Allali El-Mami Salima, reunido con María Guardiola el pasado martes en la sede de la Presidencia de la Junta. / Juntaex

La Delegación Saharaui ha destacado especialmente el papel del programa Vacaciones en Paz, una de las iniciativas más simbólicas de esa relación solidaria. En esta edición, el programa permitirá que más de 200 familias extremeñas compartan el verano con niños y niñas saharauis, fortaleciendo los vínculos de amistad, convivencia y apoyo que unen al pueblo saharaui con miles de familias de la región desde hace décadas.

Según las últimas previsiones difundidas estos días, este verano llegarán a Extremadura 210 menores saharauis procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf.

Cooperación en revisión

La secuencia de reuniones se produce cuando las organizaciones sociales han elevado el tono contra la reducción presupuestaria en cooperación internacional. Las ONG han advertido de que el recorte puede afectar a proyectos consolidados durante años, tanto en el exterior como en acciones de educación para la ciudadanía global y sensibilización dentro de Extremadura.

También las delegaciones de Personas Migrantes y Refugiadas de las tres diócesis extremeñas han pedido a la Junta que reconsidere la reducción de fondos por el riesgo de debilitar estas políticas y aumentar las desigualdades