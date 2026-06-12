La presidenta del TSJEx responde a Óscar López: "Los jueces solo cumplimos la Constitución"

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, y la portavoz de la Junta, Elena Manzano, han salido este viernes en defensa de la carrera judicial tras las declaraciones del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en las que afirmó que "hay jueces que prevarican". Sus palabras han provocado una doble reacción en Extremadura: desde el ámbito judicial, con una defensa expresa del deber constitucional de los jueces, y desde el Ejecutivo autonómico, con una crítica política directa al ministro.

Tena ha evitado entrar en una valoración política de las manifestaciones de López, pero ha defendido con claridad la actuación de los integrantes de la carrera judicial. Preguntada por este asunto en Cáceres, la presidenta del TSJEx ha recordado en palabras recogidas por Europa Press que no realiza declaraciones "en ningún caso ni en ningún supuesto sobre manifestaciones que ha formulado alguien desde el ámbito político", aunque a continuación ha subrayado cuál es, a su juicio, la única guía de los jueces en el ejercicio de sus funciones.

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"Cumplir y hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Eso lo juramos cuando tomamos posesión. Lo reiteramos cada vez que cambiamos de destino y es nuestro único y exclusivo santo y seña", ha aseverado Tena. La presidenta del alto tribunal extremeño ha situado así la respuesta en el terreno institucional, sin entrar en la confrontación partidista, pero reivindicando que la carrera judicial actúa sometida a la Constitución Española y al conjunto del ordenamiento jurídico.

La Junta habla de "falta de respeto"

La reacción política ha llegado por parte de la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, que ha rechazado las declaraciones del ministro y las ha calificado como "absolutamente intolerables". En declaraciones a los periodistas durante un acto en Hervás, Manzano ha señalado que espera que el Poder Judicial "actúe" ante unas palabras que, según ha sostenido, afectan a uno de los pilares básicos del Estado.

La también consejera de Hacienda y Administración Pública ha afirmado que lo ocurrido es "muy serio" porque "un pilar fundamental de cualquier Estado social y democrático de derecho es la separación de poderes y el máximo respeto institucional". "Nosotros somos poder Ejecutivo, tenemos que respetar al máximo al poder legislativo y, por supuesto, al poder judicial", ha añadido.

Archivo - La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en una imagen de archivo. / JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

Manzano ha incidido en que "los jueces están amparados y protegidos" por el propio modelo constitucional y ha considerado que las palabras de Óscar López suponen "una absoluta falta de respeto". "No puede permitirse en un Estado como el nuestro que se hagan declaraciones así por parte de una persona que representa lo que representa, que es un ministro", ha remarcado la portavoz del Ejecutivo regional.

Crítica al Gobierno central

La portavoz de la Junta ha vinculado además las declaraciones del ministro con el clima político nacional y con la situación del Gobierno de Pedro Sánchez. A juicio de Manzano, esta reacción se produce "en unos tiempos en los cuales el gobierno del señor Sánchez está totalmente acorralado por su mala gestión" y "por ese tipo de prácticas que están todos los días conmocionando a la sociedad española".

"Están absolutamente desesperados y entiendo que esas declaraciones obedecen a eso", ha señalado la portavoz, en referencia a las palabras de López, que además de afirmar que "hay jueces que prevarican", sostuvo que "la Justicia no gobierna", sino que lo hace el Gobierno. El ministro defendió también que el Ejecutivo "actúa siempre contra la corrupción", aunque aseguró que no se dejará "atropellar por quienes están intentando mezclar todo para generar una confusión que no corresponde".

Frente a esa posición, la Junta ha insistido en la necesidad de preservar el respeto institucional y la separación de poderes. Manzano ha presentado las palabras del ministro como un ataque al poder judicial y ha reclamado una respuesta, mientras que Tena ha optado por recordar que los jueces actúan conforme al compromiso adquirido al tomar posesión de sus cargos.