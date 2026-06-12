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Agua y territorio

Regantex lleva el regadío extremeño ante el Rey en el centenario de las confederaciones hidrográficas

Miembros de la asociación han asistido en Madrid a la gala conmemorativa de los 100 años de estos organismos, clave en la gestión del agua por cuencas

Miembros de Regantex, de la comunidad extremeña, con el Rey.

Miembros de Regantex, de la comunidad extremeña, con el Rey. / Regantex

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Lola Luceño Barrantes

Lola Luceño Barrantes

Cáceres

Representantes de la Asociación de Comunidades de Regantes de Extremadura (Regantex) han asistido este jueves en Madrid a la gala conmemorativa del centenario de las confederaciones hidrográficas, celebrada en la Galería de las Colecciones Reales bajo la presidencia de Su Majestad el Rey Felipe VI.

El acto, organizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha contado también con la intervención de la vicepresidenta del Gobierno y ministra del ramo, Sara Aagesen, y del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. La cita ha servido para recordar el nacimiento, hace ahora cien años, de un modelo de gestión del agua que situó a España como referencia internacional.

Representantes de la Asociación de Comunidades de Regantes de Extremadura, con el Rey y la ministra Aagesen.

Representantes de la Asociación de Comunidades de Regantes de Extremadura, con el Rey y la ministra Aagesen. / Regantex

Un siglo de gestión por cuencas

El origen de las confederaciones se remonta al 5 de marzo de 1926, cuando dos reales decretos dieron lugar a las Confederaciones Sindicales Hidrográficas y a la constitución de la primera de ellas en la cuenca del Ebro. Aquel paso abrió una forma nueva de ordenar el agua: no por límites administrativos, sino por la unidad natural de la cuenca hidrográfica y con participación de los usuarios en la toma de decisiones.

Durante la ceremonia, el Rey Felipe VI ha subrayado que "la adaptación al cambio climático y la prevención de sus riesgos exigirá gestionar recursos sometidos, cada vez con más frecuencia, a fenómenos extremos". También ha señalado la necesidad de atender las nuevas demandas de agua "sin perder de vista los sectores tradicionales" y de seguir invirtiendo en el personal de las confederaciones.

Sara Aagesen ha defendido, por su parte, que "gestionar bien el agua no es solo una obligación ambiental. Es una decisión económica estratégica, una garantía de bienestar social y una responsabilidad con las generaciones futuras".

La voz del regadío extremeño

La presencia de Regantex ha situado al regadío extremeño en una conmemoración estrechamente vinculada a la historia de las comunidades de regantes, instituciones con una larga tradición en la distribución del agua y en la organización del riego. La asociación recuerda que estas comunidades son hoy corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica propia y un papel esencial en la administración común de las aguas públicas.

En Extremadura, Regantex agrupa a 18 comunidades de regantes, que representan a unos 25.000 agricultores y alrededor de 165.000 hectáreas. Su participación en el centenario ha servido también para reivindicar el papel del regadío en la producción de alimentos, el cuidado de la tierra, la prevención de la erosión y la fijación de población al territorio.

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La gala ha incluido la proyección del vídeo conmemorativo 'El legado y el futuro de las confederaciones hidrográficas' y la entrega de reconocimientos a Manuel Lorenzo Pardo, impulsor de este modelo de gestión, y a las confederaciones hidrográficas del Ebro y del Segura con motivo de su centenario. La celebración ha continuado después con el concierto 'Los sonidos del agua' y un cóctel para los asistentes.

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