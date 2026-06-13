El tiempo
Alerta amarilla por tormentas este domingo en el norte de Extremadura
El Centro 112 activará la alerta amarilla por tormentas con posibles rachas de viento y granizo en el norte de la provincia cacereña
Extremadura encadena un fin de semana marcado por el calor. El Centro 112 de Extremadura ha activado la alerta amarilla para este domingo por tormentas en el norte de la provincia de Cáceres, donde podrán registrarse rachas fuertes de viento y granizo.
El aviso permanecerá activo entre las 12.00 y las 21.00 horas, según ha informado el 112 Extremadura a través de sus redes sociales.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé chubascos con tormenta que podrán ser localmente fuertes en el norte de la provincia cacereña y en zonas próximas a la divisoria con Portugal. El viento será de componente suroeste, tendiendo a variable, aunque podrá soplar con más intensidad en las áreas afectadas por las tormentas.
Calor en tres zonas extremeñas
Antes de ese episodio de tormentas, Extremadura afronta este sábado una nueva jornada de calor, con aviso amarillo por altas temperaturas en el Norte de Cáceres, Vegas del Guadiana y Villuercas y Montánchez. La alerta estará vigente entre las 13.00 y las 21.00 horas, con máximas que podrían alcanzar los 38 grados.
Según la previsión de la Aemet, los cielos estarán poco nubosos durante la mañana, aunque por la tarde crecerá nubosidad de evolución, sin descartar algunos chubascos que podrían ir acompañados de tormenta.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. En Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 19 y los 39 grados, mientras que en Cáceres se moverán entre los 21 y los 37 grados. El viento soplará de componente este, girando después a sur y oeste, flojo en general, aunque con intervalos moderados.
Una madrugada ya muy calurosa
El calor se ha dejado notar desde primera hora. Según los datos recogidos hasta las 10.00 horas, Alburquerque, en la provincia de Badajoz, figuraba como la estación más calurosa del país, con 32,1 grados registrados a medianoche.
También destacaban otros puntos de Extremadura con valores superiores a los 30 grados durante la madrugada o a primera hora del día, como Aliseda, Alcuéscar, Navalmoral de la Mata, Mérida, Santa Marta, Puebla de Obando, Badajoz Aeropuerto y Zorita.
Con este escenario, la región afronta un fin de semana de temperaturas elevadas, avisos por calor este sábado y riesgo de tormentas localmente fuertes el domingo en el norte cacereño.
- La influencer Zulema Romero, fichaje de María Guardiola, renuncia al acta de diputada en la Asamblea de Extremadura
- Guardiola y Nacho Cano lanzan desde Medellín el instituto internacional Extremestiza
- Calendario escolar de Extremadura: Ya hay fecha para el inicio del curso 2026/2027
- Javier Parra, el placentino que saca un 14 en Selectividad y pone rumbo a la judicatura o la diplomacia
- Hasta 600 euros para alumnos de Primaria y ESO en Extremadura con una media de 9
- Zulema Romero, influencer y exdiputada en tiempo récord con 25 años: 'No daba el 100% ni en la política ni en mi negocio
- Seis pueblos extremeños tendrán comedor escolar por primera vez el próximo curso
- Ya están las notas: Selectividad roza el pleno en Extremadura con un 96,7% de aprobados