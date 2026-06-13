Cotrina denuncia que la Junta "traiciona" a los ganaderos al eliminar la gratuidad de vacunas

El PSOE de Extremadura acusa a la Junta de "traicionar" a los ganaderos extremeños al eliminar la gratuidad de las vacunas contra la lengua azul precisamente al inicio de la campaña de vacunación, en los meses más importantes para prevenir la propagación de la enfermedad y proteger la cabaña ganadera extremeña.

Los socialistas consideran especialmente grave que la Administración autonómica comunicara al sector que las vacunas dejarían de ser gratuitas justo cuando los ganaderos necesitaban planificar las actuaciones de prevención frente a una enfermedad que afecta directamente a la rentabilidad y viabilidad de sus explotaciones.

Sector estratégico

Para el PSOE, esta decisión del ejecutivo de Guardiola supone "dar la espalda" a uno de los sectores estratégicos de Extremadura en un momento especialmente delicado.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes durante la Asamblea Comarcal de Castuera el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, dentro de la ronda de encuentros por todas las comarcas para conocer las demandas de la ciudadanía y plantear soluciones a los problemas de Extremadura.

Álvaro Sánchez Cotrina participa en la Asamblea Comarcal del PSOE en Castuera. / PSOE de Extremadura

Durante el encuentro, Cotrina recordó que ésta fue una de las primeras decisiones adoptadas por el consejero de Agricultura, Juan José García, de Vox. En este sentido, el PSOE de Extremadura ha reclamado al consejero que "deje a un lado tanta prioridad nacional y aplique un poco más de prioridad regional", poniendo por delante los intereses de los agricultores y ganaderos extremeños frente a las consignas de partido.

Gastos veterinarios

Los socialistas también han denunciado que las medidas impulsadas por la Junta continúan siendo insuficientes para responder a las necesidades del sector. Han recordado que durante los gobiernos socialistas no solo eran gratuitas las vacunas contra la lengua azul, sino también su aplicación por parte de los servicios veterinarios, un coste que ahora también deben asumir los ganaderos.

"Guardiola nunca ha estado del lado del campo y ahora, con sus compañeros de Vox, definitivamente se ha convertido en un obstáculo para quienes viven de él", han afirmado desde el PSOE, que entiende que la eliminación de estas ayudas demuestra la falta de compromiso del Ejecutivo autonómico con el sector primario extremeño.

Despoblación y mundo rural

Durante la Asamblea Comarcal de Castuera también se abordaron otros desafíos que afectan al medio rural, como la despoblación, el reto demográfico y la necesidad de impulsar proyectos capaces de generar empleo, riqueza y oportunidades en los pueblos de la región.

En este sentido, Cotrina ha defendido la puesta en marcha de políticas que permitan fijar población y garantizar oportunidades para los jóvenes, de manera que no tengan que elegir entre abandonar sus municipios o renunciar a desarrollar en ellos su proyecto de vida. Asimismo, destacó la importancia de reforzar los servicios públicos y apoyar a los sectores productivos como herramientas fundamentales para garantizar el futuro de Extremadura.