Extremadura afianza su potencia en el ibérico: 7.761 explotaciones y liderazgo en bellota

Extremadura ha vuelto a reivindicar su peso como potencia nacional del porcino ibérico. La región cuenta actualmente con 7.761 explotaciones, de las que 4.150 son extensivas, vinculadas a la dehesa, y 3.611 intensivas, una red productiva que sostiene empleo, actividad empresarial y vida en buena parte del medio rural. La última campaña de montanera 2025/2026 ha cerrado además con 220.485 cerdos de bellota sacrificados en Extremadura, un 5,3% más que en la anterior y cerca del 37% del total nacional.

Son cifras que consolidan el liderazgo extremeño en uno de los segmentos de mayor calidad del ibérico y refuerzan el papel de la dehesa como uno de los grandes activos económicos, ambientales y territoriales de la región. Ese peso se ha puesto de manifiesto en la décima edición de los Premios Porc d'Or Ibérico, celebrada en la Plaza de la Alcazaba de Jerez de los Caballeros, donde se han reunido más de 450 profesionales de toda la cadena de valor.

El sector primario aporta más de 2.180 millones de euros al PIB regional, en torno al 8% de la economía extremeña, y la producción de porcino alcanza los 533 millones de euros, según los últimos datos de renta agraria. Con ese contexto, la gala ha servido para reconocer la excelencia técnica, la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua de las explotaciones más destacadas del país.

Liderazgo español y peso extremeño

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha destacado durante la gala el liderazgo del sector porcino español, al que ha situado como uno de los principales exponentes de la capacidad exportadora de la industria agroalimentaria. García Bernal ha recordado que España ocupa la tercera posición mundial en producción porcina y ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la modernización y la competitividad del sector.

La representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha incidido también en la importancia de avanzar en innovación tecnológica, relevo generacional, incorporación de la mujer y transición hacia modelos de negocio "más sostenibles, eficientes y respetuosos" con el medio ambiente.

Por su parte, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha subrayado el papel del porcino ibérico como un pilar de la economía regional. Ha señalado que hablar de ibérico es hablar de economía, empleo, innovación y sostenibilidad, pero también de territorio y cohesión social, por su capacidad para generar oportunidades en el medio rural y fijar población. "Estamos en la cuna del ibérico y que se celebre en Jerez no puede ser más acertado", ha asegurado.

Premios para explotaciones extremeñas

El palmarés ha dejado varios reconocimientos vinculados a Extremadura. En la segunda categoría, destinada a granjas de entre 376 y 900 reproductoras, Cañada de Abajo, de Ibéricos Puros de Extremadura, ha recibido el Premio Oro a la Longevidad.

Una de las novedades de esta edición ha sido el Premio Porc d'Or Ibérico Asici a la Excelencia del Ibérico de Bellota, que reconoce el manejo de la montanera y la gestión de la dehesa con criterios objetivos y datos contrastados. En la categoría Precinto Rojo, el galardón ha recaído en La Encinosa, de Agropecuaria La Encinosa, en Badajoz, por su modelo de producción eficiente y sostenible y por el aprovechamiento responsable de los recursos de la dehesa.

Cedido

También ha tenido protagonismo extremeño el Premio Especial del Ministerio de Agricultura a la Sostenibilidad, concedido a Cebaderos del Sur, de Fuentes del Maestre. El jurado ha valorado su modelo integral, basado en la economía circular, la alimentación con cereales propios, el aprovechamiento del estiércol como fertilizante, la bioseguridad y el bienestar animal.

Una referencia para el sector

En el resto del palmarés, el Premio Porc d'Or Ibérico con Diamante, el galardón más destacado de la noche, ha recaído en Granja La Mejorada, de Agrocesa (Grupo Vall Companys), en Valladolid, por la excelencia global de la explotación, sus resultados productivos sostenidos, la modernización de sus instalaciones y la estabilidad de su equipo humano.

El alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, ha afirmado que acoger estos premios supone "un reconocimiento a una tierra estrechamente ligada a la cultura del cerdo ibérico y la dehesa, pilares de su identidad, economía y tradición". Los Premios Porc d'Or Ibérico están organizados por el IRTA, con Asici como coorganizador, el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros como coorganizador de esta edición, Ceva Salud Animal como partner principal y el apoyo del Ministerio de Agricultura y Anprogapor.