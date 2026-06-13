Extremadura depende cada vez más del empleo sénior, pero lo precariza

La población de mayor edad tiene un peso creciente en el conjunto de la fuerza laboral extremeña. Una tendencia que es fruto de la conjunción de tres factores: el envejecimiento de la población; el retraso de la jubilación para intentar garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones; y la falta de relevo generacional en muchas ocupaciones. Pero al tiempo que el mercado laboral se hace más dependiente de estos trabajadores, se está produciendo otro fenómeno paralelo, que consiste en que estos veteranos tienen unas condiciones laborales cada vez peores.

Un colectivo imprescindible

Es lo que se advierte en un informe elaborado por el sindicato UGT sobre el empleo (y el desempleo) en los mayores de 55 años. «El mercado de trabajo extremeño continúa experimentando una transformación profunda» que ha consolidado a este colectivo como «una pieza imprescindible para sostener la actividad laboral en Extremadura», se asevera.

En 2025, conforme a los datos medios de la Encuesta de Población Activa (EPA), este segmento de ocupados alcanzó las 101.100 personas, una cifra récord que supone el 23,6% del empleo extremeño. Esa proporción supera en casi dos puntos la media nacional (21,7%), y queda por encima incluso del volumen de menores de 35 años (98.500). Estos datos «evidencian» que el sénior ya no puede analizarse como un colectivo secundario, sino como «un grupo estratégico para el presente y el futuro del mercado laboral regional». Algo a lo que apunta también que su tasa de actividad esté igualmente en máximos históricos, con un 28,75%.

Más empleo, pero peor

Sin embargo, el sindicato alerta de que este auge «no puede ocultar» que «en demasiados casos», los mayores de 55 años se ven obligados a aceptar subempleos, contratos temporales o a tiempo parcial, «no por elección, sino por falta de alternativas reales», aduce.

Como ejemplo, UGT cita que el año pasado se registraron en Extremadura 57.079 contratos a personas de más de 55 años, de los que solo el 18,9% fueron indefinidos, muy por debajo del 28,4% del promedio autonómico. «Esta diferencia demuestra que el mercado laboral no está ofreciendo a las personas trabajadoras de más edad oportunidades en condiciones de calidad», asegura, para añadir a continuación que a menudo «las incorpora tarde, mal y con una elevada dosis de temporalidad». En este punto, el sindicato considera «inaceptable» que personas que atesoran «experiencia, conocimiento profesional y trayectoria laboral sean tratadas como mano de obra descartable o de segunda categoría».

Paro cronificado

Otra cara de este empeoramiento es la cronificación del desempleo que sufren frecuentemente. Así, representan ya el 21,5% del paro en Extremadura, con 16.000 personas en esta situación, mientras que hace una década suponían el 13,5%. De ellas, 7.700 son parados de muy larga duración (dos años o más sin empleo), lo que prueba las «enormes dificultades de reinserción laboral que sufren quienes pierden su puesto de trabajo en edades avanzadas».

Reclamación sindical

Por todo ello, UGT exige políticas activas de empleo «específicas y personalizadas, programas de recualificación profesional, actualización de competencias y orientación laboral adaptada a las necesidades de las personas mayores de 55 años».