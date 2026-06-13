Extremadura mantiene en el aire el concierto de Beret en Don Benito tras la denuncia por agresión sexual

El Ayuntamiento de Don Benito no tomará, por ahora, ninguna medida sobre el concierto de Beret previsto para el próximo 12 de septiembre dentro de las fiestas de la localidad. La actuación, anunciada como uno de los principales reclamos musicales de la feria, está programada en el recinto Las Arenas.

Fuentes del consistorio consultadas por Europa Press indican que el consistorio esperará al desarrollo de las actuaciones judiciales y que, mientras no se confirmen los hechos, no adoptará una decisión sobre la cita musical.

La posición municipal deja a Extremadura en una situación distinta a la de otros territorios donde ya se han suspendido conciertos del artista sevillano. En Don Benito, por ahora, la actuación queda pendiente de la evolución del procedimiento y de la decisión que adopte finalmente el consistorio.

Cancelaciones en otros municipios

La detención de Beret, investigado por una supuesta agresión sexual denunciada por unos hechos ocurridos en Sevilla el pasado mes de abril, ha provocado ya la suspensión de varios conciertos incluidos en su gira "Lo bello y lo roto".

El Ayuntamiento de Elche ha cancelado la actuación prevista para el 10 de agosto dentro de NITS de Festa y ha comunicado que trabaja con la productora adjudicataria para sustituirla. En Rubí, Barcelona, el consistorio ha suspendido el concierto del 26 de junio en las fiestas mayores "por cautela hasta que la justicia se pronuncie".

También Armilla, en Granada, ha anulado la cita prevista para el 25 de septiembre durante las Fiestas de San Miguel. En su comunicado, el ayuntamiento ha defendido una posición de "tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres" y ha subrayado su voluntad de mantener unas fiestas seguras.

A esas decisiones se suma Monforte de Lemos, en Lugo, que ha comunicado la suspensión del concierto mientras no se aclare la situación legal del artista. El municipio gallego ha dado instrucciones a la empresa encargada de la organización musical para iniciar los trámites administrativos necesarios.

La fecha extremeña, el 12 de septiembre

La actuación de Beret en Don Benito figura entre las fechas de la gira previstas para después del verano. La cita extremeña está marcada para el 12 de septiembre, dentro del calendario festivo de una ciudad que acostumbra a concentrar en esas fechas buena parte de su programación musical y de ocio.

El caso coloca al Ayuntamiento ante una decisión sensible: mantener el concierto mientras el procedimiento judicial sigue su curso o sumarse a los municipios que ya han optado por suspender las actuaciones de forma preventiva. Por ahora, la respuesta oficial es esperar.

Además de Don Benito, en el calendario del artista aparecen otras fechas pendientes en festivales y ciclos musicales de varias comunidades. Entre ellas figuran actuaciones previstas en Tavernes de la Valldigna, Bilbao, Pontevedra, San Juan de la Arena, Marbella, Jerez de la Frontera, Menorca, Alcalá de Henares, A Coruña y Gran Canaria.

Libertad provisional y medidas cautelares

El artista se encuentra en libertad provisional. El magistrado le ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de comunicarse con la denunciante y de aproximarse a ella a menos de 500 metros, además de la retirada del pasaporte durante tres meses.

La representación del cantante ha negado las acusaciones. Andrea Momigliano, de la agencia Urbania Entertainment, ha afirmado que confía "plenamente" en la inocencia del artista. En un comunicado, la empresa sostiene que el cantante "niega rotundamente" los hechos que se le atribuyen.

Urbania Entertainment ha indicado también que ha reforzado la defensa legal de Beret con un equipo jurídico especializado y que colaborará con las autoridades competentes. La agencia ha señalado que ejercerá las acciones civiles y penales que considere procedentes frente a quienes, según su versión, hayan formulado o difundido acusaciones falsas.

Por ahora, Don Benito mantiene la decisión en suspenso. La fecha extremeña continúa señalada en el calendario para el 12 de septiembre, pero la evolución judicial y la respuesta de otros ayuntamientos sitúan el concierto en un escenario abierto.